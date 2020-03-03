30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Pamostieties, klausoties iecienītās radio melodijas
Pamostieties ar savu iecienīto radiostaciju vai modinātāja melodijām. Šajā elegantajā Philips AJ1000/12 radio pulkstenī ar spoguļa apdares displeju var iestatīt divus modinātājus, kas jūs un jūsu partneri pamodinās dažādos laikos. Pamostieties viegli katru dienu ar smaidu uz lūpām.
Spoguļveida displejs
FM, analogā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.
Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.
Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.
3.6
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Migotka
03/03/2020
Polska
Verificēts pircējs
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Plusi
Mały rozmiar
Mīnusi
Czasami słabo łapie sygnał
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudzik
Izmantošanas datums 2018-03-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudzik
Izmantošanas datums 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudík
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudzik
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudzik