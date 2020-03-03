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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ1000/12

3.6

| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Pamostieties, klausoties iecienītās radio melodijas

Pamostieties ar savu iecienīto radiostaciju vai modinātāja melodijām. Šajā elegantajā Philips AJ1000/12 radio pulkstenī ar spoguļa apdares displeju var iestatīt divus modinātājus, kas jūs un jūsu partneri pamodinās dažādos laikos. Pamostieties viegli katru dienu ar smaidu uz lūpām.

Skatīt visas priekšrocības

Pamostieties, klausoties iecienītās radio melodijas

  • Spoguļveida displejs

  • FM, analogā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

2
1

03/03/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Fajny design

Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.

Plusi

Mały rozmiar

Mīnusi

Czasami słabo łapie sygnał

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudzik

Izmantošanas datums 2018-03-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudzik

Izmantošanas datums 2018-03-03

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudík

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudík

02/02/2016

Polska

Polska

Da się użytkować, ale ...

Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudzik

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ1000 Radiobudzik

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā