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Izbeigta ražošana

Digitāli regulējams radio pulkstenis

AJ1003/12

Pamostieties

Elegants spoguļveida displejs un alumīnija korpuss padara to par ideālu piederumu guļamistabā. Mūzikas baudījumam tajā ir iebūvēts FM/MW radio, lai atskaņotu modinātāja zvanu, un parocīgs kabelis, lai piekļūtu portatīvajai mūzikas sistēmai.

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ar savu iecienīto radio staciju

Pamostieties

  • Spoguļveida displejs

  • FM, digitālā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

  • Pulkst. un mod. rezerves barošana

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā