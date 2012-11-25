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Izbeigta ražošana

Laika prognozes radio pulkstenī

AJ260/12

4

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ātri pieejama metereoloģiskā prognoze

Sāciet katru dienu pareizi. Kompaktajā Philips laika prognozes radio pulkstenī ietvertas radio kontrolētas pulksteņa un grafiskās laika prognozes ikonas ar vairāku krāsu gaismas indikatoriem. Jūsu uzticamais laika ziņu avots vienmēr ir precīzs.

Skatīt visas priekšrocības

Ātri pieejama metereoloģiskā prognoze

  • Iekštelpu/ārpustelpu temperatūra

Attēlo laika prognozes ar grafiskām animācijām

Daudzkrāsu gaismas un laika prognozes indikators

Daudzkrāsu gaismas un laika prognozes indikators

Šis jaukais daudzkrāsainais laika prognozes indikators iedegas dažādās krāsās atkarībā no laikapstākļiem. Oranža - saulainās dienās, zila- apmākušās dienās, violeta - lietainās dienās. Jūs varat uzzināt, kāds ir laiks, pat neatrodoties blakus radio pulkstenim.

Iekštelpu un ārpustelpu temperatūras rādījums

Iekštelpu un ārpustelpu temperatūras rādījums

Informācija par laikapstākļiem jūsu acu priekšā. Philips radio pulkstenis norāda pašreizējo temperatūru. Tā viedais temperatūras sensors parāda ārpustelpu temperatūru nepārtraukti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Plusi

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Mīnusi

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Izmantošanas datums 2020-09-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Izmantošanas datums 2020-09-25

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā