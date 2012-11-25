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Ātri pieejama metereoloģiskā prognoze
Sāciet katru dienu pareizi. Kompaktajā Philips laika prognozes radio pulkstenī ietvertas radio kontrolētas pulksteņa un grafiskās laika prognozes ikonas ar vairāku krāsu gaismas indikatoriem. Jūsu uzticamais laika ziņu avots vienmēr ir precīzs.
Iekštelpu/ārpustelpu temperatūra
Šis jaukais daudzkrāsainais laika prognozes indikators iedegas dažādās krāsās atkarībā no laikapstākļiem. Oranža - saulainās dienās, zila- apmākušās dienās, violeta - lietainās dienās. Jūs varat uzzināt, kāds ir laiks, pat neatrodoties blakus radio pulkstenim.
Informācija par laikapstākļiem jūsu acu priekšā. Philips radio pulkstenis norāda pašreizējo temperatūru. Tā viedais temperatūras sensors parāda ārpustelpu temperatūru nepārtraukti.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Plusi
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Mīnusi
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Izmantošanas datums 2020-09-25
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Izmantošanas datums 2020-09-25
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem