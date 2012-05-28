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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ3112/12

4.4

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts AM/FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radiostaciju vai modinātāju.

Skatīt visas priekšrocības

Pamostieties, klausoties radio vai zummeru

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

  • Kompakts dizains

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

MW / FM uztvērējs

MW / FM uztvērējs

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik

22/09/2013

Polska

Polska

jak coś jest do wszystkiego ...

intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā