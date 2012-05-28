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Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts AM/FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radiostaciju vai modinātāju.
Kompakts dizains
Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.
Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.4
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik
Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik
Rogalik85
22/09/2013
Polska
jak coś jest do wszystkiego ...
intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3112 Radiobudzik