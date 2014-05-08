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Izbeigta ražošana

Digitāli regulējams radio pulkstenis

AJ3123/12

4.2
| (10) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Šis stilīgais radio pulkstenis AJ3123/12 izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju.
Skatīt visas priekšrocības

Pamostieties, klausoties radio vai zummeru

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Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

10

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2

08/05/2014

Polska

Polska

najlepszy radiobudzik jaki miałem !

Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/09/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam

Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Plusi

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Mīnusi

Яскравість екрана на сонці

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

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