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Izbeigta ražošana
Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.
Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.
Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.
4.2
no 5
10
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Adam123
08/05/2014
Polska
najlepszy radiobudzik jaki miałem !
Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
robbo
22/09/2013
Polska
Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam
Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Plusi
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Mīnusi
Яскравість екрана на сонці
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням