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Izbeigta ražošana
Pamostieties ar FM radio un uzlādētu viedtālruni
Philips AJ3200 radio pulkstenis uzlādē jebkuru viedtālruni, iPhone vai Android, kamēr jūs guļat. Elastīgais spraudnis atbilst jebkura tālruņa ligzdas izvietojumam. Pamostieties ar FM radio skaņām un sāciet dienu ar pilnībā uzlādētu viedtālruni.
Universāla uzlāde
FM, digitālā regulēšana
Divkāršs modinātājs
Pulkst. un mod. rezerves barošana
Aizmirstiet par vadu haosu uz naktsgaldiņa. Šim radio pulkstenim ir trīs maināmas ligzdas jūsu iPhone, Android vai citu viedtālruņu uzlādei. Izmantojiet Apple Lightning vai 30 kontaktu uzlādes vadu ar atbilstošu ligzdu savam iPhone un/vai mikro USB ligzdu Android un citiem tālruņiem. Kad vads un ligzda ir savienoti, dokojiet savu viedtālruni un sāciet uzlādi. Vadi ir ērti apslēpti.
Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.
Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.
3.5
no 5
8
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Laikrodis-radijas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Laikrodis-radijas
DudDa
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Radiobudzik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Radiobudzik
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Radio cu ceas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Radio cu ceas