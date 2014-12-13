ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls

Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ3200/12

3.5

| (8) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Pamostieties ar FM radio un uzlādētu viedtālruni

Philips AJ3200 radio pulkstenis uzlādē jebkuru viedtālruni, iPhone vai Android, kamēr jūs guļat. Elastīgais spraudnis atbilst jebkura tālruņa ligzdas izvietojumam. Pamostieties ar FM radio skaņām un sāciet dienu ar pilnībā uzlādētu viedtālruni.

Skatīt visas priekšrocības

Pamostieties ar FM radio un uzlādētu viedtālruni

  • Universāla uzlāde

  • FM, digitālā regulēšana

  • Divkāršs modinātājs

  • Pulkst. un mod. rezerves barošana

Universālas uzlādes ligzdas un ērta vadu pārvaldība

Universālas uzlādes ligzdas un ērta vadu pārvaldība

Aizmirstiet par vadu haosu uz naktsgaldiņa. Šim radio pulkstenim ir trīs maināmas ligzdas jūsu iPhone, Android vai citu viedtālruņu uzlādei. Izmantojiet Apple Lightning vai 30 kontaktu uzlādes vadu ar atbilstošu ligzdu savam iPhone un/vai mikro USB ligzdu Android un citiem tālruņiem. Kad vads un ligzda ir savienoti, dokojiet savu viedtālruni un sāciet uzlādi. Vadi ir ērti apslēpti.

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.5

no 5

8

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

2

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Laikrodis-radijas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Laikrodis-radijas

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Radiobudzik

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Radio cu ceas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3200 Radio cu ceas

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā