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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ3226/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Šis stilīgais Philips radio pulkstenis ar divu veidu modinātāja signālu palīdz iesākt dienu, atskaņojot jūsu iecienīto radiostaciju vai patīkamu modinātāja signālu. Parocīgs kabelis ļauj pievienot un atskaņot jūsu portatīvo mūzikas sistēmu tieši blakus gultai.

Skatīt visas priekšrocības

Pamostieties, klausoties radio vai zummeru

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

  • FM/MW, analogā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

  • Pulkst. un mod. rezerves barošana

  • Iebūvēts audio ieejas vads

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā

Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Verificēts pircējs

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3226 Radio cu ceas

Izmantošanas datums 2020-04-18

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3226 Radio cu ceas

Izmantošanas datums 2020-04-18

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā