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Izbeigta ražošana
Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Šis stilīgais Philips radio pulkstenis ar divu veidu modinātāja signālu palīdz iesākt dienu, atskaņojot jūsu iecienīto radiostaciju vai patīkamu modinātāja signālu. Parocīgs kabelis ļauj pievienot un atskaņot jūsu portatīvo mūzikas sistēmu tieši blakus gultai.
FM/MW, analogā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana
Iebūvēts audio ieejas vads
Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.
Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.
Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Alberts
18/08/2020
România
Verificēts pircējs
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3226 Radio cu ceas
Izmantošanas datums 2020-04-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3226 Radio cu ceas
Izmantošanas datums 2020-04-18