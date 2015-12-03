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Izbeigta ražošana
Radio pulkstenis ar lielu displeju
Liels gaismas diožu displejs padarīs jūsu rītus gaišākus. Šis pulkstenis iestata laiku automātiski, kad tiek pievienots elektrotīklam, un tam ir rezerves baterija, lai nodrošinātu modinātāja signālu pat bez strāvas padeves. Izvēlieties pamosties, klausoties zummeru vai radio staciju.
Liels displejs
FM/MW, analogā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana
Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.
Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.
Lielais displejs sniedz iespēju vienkārši nolasīt ekrānā redzamo saturu. Tagad bez grūtībām varat nolasīt laiku, datumu un modināšanas laiku pat no attāluma. Displejs ir ideāli piemērots vecāka gada gājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar pavājinātu redzi.
4.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ciuc70
03/12/2015
România
Verificēts pircējs
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radio cu ceas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radio cu ceas
MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radiobudzik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radiobudzik
Irasmaster
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radiobudzik
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radiobudzik