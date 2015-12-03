ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Iepakojuma fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ3500/12

4

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Radio pulkstenis ar lielu displeju

Liels gaismas diožu displejs padarīs jūsu rītus gaišākus. Šis pulkstenis iestata laiku automātiski, kad tiek pievienots elektrotīklam, un tam ir rezerves baterija, lai nodrošinātu modinātāja signālu pat bez strāvas padeves. Izvēlieties pamosties, klausoties zummeru vai radio staciju.

Skatīt visas priekšrocības

Radio pulkstenis ar lielu displeju

  • Liels displejs

  • FM/MW, analogā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

  • Pulkst. un mod. rezerves barošana

Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā

Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Vienkārši apskatāms liels displejs

Lielais displejs sniedz iespēju vienkārši nolasīt ekrānā redzamo saturu. Tagad bez grūtībām varat nolasīt laiku, datumu un modināšanas laiku pat no attāluma. Displejs ir ideāli piemērots vecāka gada gājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar pavājinātu redzi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

03/12/2015

România

România

Verificēts pircējs

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radio cu ceas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radiobudzik

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3500 Radiobudzik

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā