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Izbeigta ražošana
AJ3570/12
Dzīvojiet videi draudzīgāku dzīvi
Laiks parūpēties par apkārtējo vidi. Izgatavots no izturīgas bambusa augšdaļas un videi drošiem komponentiem, šim stilīgajam Philips AJ3570/12 pulkstenim ir zema gaidstāves jauda un automātisks gaismas sensors – nodrošinot enerģijas taupīšanu katru sekundi.
Liels displejs
Tādu tehnoloģiju atrašana, kas saudzē apkārtējo vidi, ir saistīta ar radošu izdomu un zināmu atjautību. Lietot bambusu šī pulksteņa augšējā plātnē ir ekoloģiski draudzīga rīcība, kas vienlaikus piešķir produktam stilu. Bambuss ir ne tikai pievilcīgs materiāls, bet arī ilgtspējīgāks un atjaunojamāks resurss nekā kokmateriāli.Tā kā bambuss ātri aug bez mēslojuma vai pesticīdiem, to var izmantot trīs līdz piecu gadu laikā, turklāt augs atjaunojas, līdz ar to ir izmantojams vairākas reizes. Papildus minētajam bambusa sagatavošana tā lietošanai rūpniecībā rada mazāk piesārņojuma un zemāku oglekļa dioksīda emisiju līmeni.
Ieņemot tāda uzņēmuma pozīciju, kas atbildīgi izturas pret apkārtējās vides aizsardzību, Philips vienmēr ir ieguldījis ievērojamus pūliņus otrreizējā pārstrādē, un tās priekšrocība ir patiesi pārsteidzoša. Tā samazina jaunu, neatjaunojamu resursu nepieciešamību un mazina jau tā dilstošo planētas resursu slogu. Otrreizējā pārstrāde mazina vajadzību pēc atkritumu dedzināšanas un pildizgāztuvēm, kam ir ļoti kaitīga ietekme uz ekosistēmām un apkārtējo vidi. Šajā pulkstenī izmantoto otrreizēji pārstrādāto materiālu procentuālā attiecība ir ļoti augsta. Viss korpuss ir ražots no 100% otrreizēji pārstrādātas plastmasas, drukāšanā izmantots 100% otrreizēji pārstrādāts papīrs, un iesaiņojuma sastāvā ir 90% otrreizēji pārstrādātu materiālu.
Ierobežots bīstamo sastāvdaļu pielietojums parāda Philips vēlmi radīt cilvēkiem drošāku dzīves vidi. Papildus pilnīgai RoHS direktīvas ievērošanai, kas ierobežo vispārēji izmantotu bīstamo ķimikāliju, tādu kā svins, kadmijs un dzīvsudrabs, lietojumu, mēs esam ierobežojuši arī citu bīstamu sastāvdaļu lietojumu. Piemēram, PVC un BFR maisījumos nav nevienas plastmasas daļas, tāpat spiestajā platē, strāvas adapterī un iesaiņojumā, kas mazina iedarbību uz cilvēkiem un apkārtējo vidi gan lietojuma, gan atbrīvošanas procesā.
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