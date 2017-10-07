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Izbeigta ražošana
AJ4300B/12
Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Pamostieties nepieciešamajā laikā ar divkāršo modinātāju jums un jūsu partnerim, ar iestatītām FM stacijām, lai klausītos iecienītās radio pārraides, vai arī modinātāja zvanu. Izmantojiet USB portu, lai uzlādētu jebkuru mobilo ierīci.
FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana
Philips radio atskaņošanas laiku var viegli regulēt, digitālajā taimerī iestatot vēlamo minūšu skaitu. Taimeris automātiski skaita laiku un sesijas beigās izslēdz radio.
Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.
2.7
no 5
3
Atsauksmes
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radiobudzik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radioura
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radio cu ceas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radio cu ceas