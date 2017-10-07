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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ4300B/12

2.7

| (3) Atsauksmes

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Pamostieties nepieciešamajā laikā ar divkāršo modinātāju jums un jūsu partnerim, ar iestatītām FM stacijām, lai klausītos iecienītās radio pārraides, vai arī modinātāja zvanu. Izmantojiet USB portu, lai uzlādētu jebkuru mobilo ierīci.

Skatīt visas priekšrocības

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

  • FM, digitālā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

  • Pulkst. un mod. rezerves barošana

Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei

Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei

Philips radio atskaņošanas laiku var viegli regulēt, digitālajā taimerī iestatot vēlamo minūšu skaitu. Taimeris automātiski skaita laiku un sesijas beigās izslēdz radio.

Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.7

no 5

3

Atsauksmes

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radioura

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radio cu ceas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4300B Radio cu ceas

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā