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Izbeigta ražošana
Pamostieties labā garastāvoklī
Izbaudiet ērtības, ko sniedz laika projicēšana uz jebkuras virsmas. Padariet attēlu asāku vai pagrieziet, lai tas vienmēr būtu skaidri redzams uz sienas vai griestiem. Šis pulkstenis arī automātiski iestata laiku un piedāvā melodiju, radio vai modinātāja signālu kā modinātāju.
Laika projekcija
FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana
Rīkojieties pēc sava prāta ar pulksteni, kas rāda laiku jebkurā jūsu izvēlētā vietā. Pulkstenim ir projektora lampa, kurai ir plašs korpusa leņķis. Šo lampu var regulētu gan horizontāli, gan vertikāli, izmantojot precīzas regulēšanas vadīklas, tādēļ laika attēlojumu varat iestatīt tieši sev vēlamajā vietā - uz sienas, griestiem vai uz kādas mēbeles. Jūs varat uzzināt pareizi laiku, pat nepagriežot galvu, turklāt laika projekcija izskatās vienkārši fantastiski.
Iegūstiet projicētus spilgtus laika rādījumus, izmantojot fokusa kontroli. Fokusa kontroli var pielāgot, lai uzturētu skaidru attēla diapazonu no 1 līdz 2,5 m. Skatiet dzidrus un asus projekcijas attēlus, un vienmēr ziniet pareizu laiku.
Šis radio pulkstenis projicē laiku uz sienas vai griestiem, kā jums labpatīk. Izmantojot apvēršanas funkciju, uzreiz varat pagriezt projicēto laiku par 180 grādiem, lai to varētu redzēt citā istabas vietā.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5030 Radiobudzik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5030 Radiobudzik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5030 Radiobudzik