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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ5030/12

4

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pamostieties labā garastāvoklī

Izbaudiet ērtības, ko sniedz laika projicēšana uz jebkuras virsmas. Padariet attēlu asāku vai pagrieziet, lai tas vienmēr būtu skaidri redzams uz sienas vai griestiem. Šis pulkstenis arī automātiski iestata laiku un piedāvā melodiju, radio vai modinātāja signālu kā modinātāju.

Skatīt visas priekšrocības

ar laika projekciju

Pamostieties labā garastāvoklī

  • Laika projekcija

  • FM, digitālā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

  • Pulkst. un mod. rezerves barošana

Regulējams projekcijas leņķis laika aplūkošanai no jebkuras vietas

Rīkojieties pēc sava prāta ar pulksteni, kas rāda laiku jebkurā jūsu izvēlētā vietā. Pulkstenim ir projektora lampa, kurai ir plašs korpusa leņķis. Šo lampu var regulētu gan horizontāli, gan vertikāli, izmantojot precīzas regulēšanas vadīklas, tādēļ laika attēlojumu varat iestatīt tieši sev vēlamajā vietā - uz sienas, griestiem vai uz kādas mēbeles. Jūs varat uzzināt pareizi laiku, pat nepagriežot galvu, turklāt laika projekcija izskatās vienkārši fantastiski.

Regulējams fokuss asākai laika projekcijai

Iegūstiet projicētus spilgtus laika rādījumus, izmantojot fokusa kontroli. Fokusa kontroli var pielāgot, lai uzturētu skaidru attēla diapazonu no 1 līdz 2,5 m. Skatiet dzidrus un asus projekcijas attēlus, un vienmēr ziniet pareizu laiku.

Apvēršanas funkcija, lai apgrieztu projicēto attēlu

Šis radio pulkstenis projicē laiku uz sienas vai griestiem, kā jums labpatīk. Izmantojot apvēršanas funkciju, uzreiz varat pagriezt projicēto laiku par 180 grādiem, lai to varētu redzēt citā istabas vietā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5030 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5030 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5030 Radiobudzik

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā