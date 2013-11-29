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Izbeigta ražošana
Pamostieties, klausoties iecienītās melodijas
Pamostieties, klausoties šo Philips AJ5300D/12 radio pulksteni. Bezmaksas Philips lietojumprogramma garantē vieglāku pamošanos un patīkamāku radio klausīšanos, bet ierīces 4 W RMS jauda nodrošina spēcīgu un skaidru skanējumu. Vienkārši dokojiet jebkuru iPod vai iPhone, pat ja tas atrodas ietvarā.
ar 30 kontaktu savienojumu
paredzēts iPod/iPhone
FM, divkāršs modinātājs
4 W
Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši dokstacijas izklaides sistēmai, un jūs varat klausīties savu iecienīto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone, tātad jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. Dokstacijas izklaides sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.
MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.
5.0
no 5
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Apskats
100%
ieteica šo produktu
naif1
29/11/2013
Česká republika
Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk
Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W