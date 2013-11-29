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Izbeigta ražošana

iPod/iPhone radio modinātājpulkstenis

AJ5300D/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pamostieties, klausoties iecienītās melodijas

Pamostieties, klausoties šo Philips AJ5300D/12 radio pulksteni. Bezmaksas Philips lietojumprogramma garantē vieglāku pamošanos un patīkamāku radio klausīšanos, bet ierīces 4 W RMS jauda nodrošina spēcīgu un skaidru skanējumu. Vienkārši dokojiet jebkuru iPod vai iPhone, pat ja tas atrodas ietvarā.

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no iPod/iPhone un radio

Pamostieties, klausoties iecienītās melodijas

  • ar 30 kontaktu savienojumu

  • paredzēts iPod/iPhone

  • FM, divkāršs modinātājs

  • 4 W

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši dokstacijas izklaides sistēmai, un jūs varat klausīties savu iecienīto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone, tātad jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. Dokstacijas izklaides sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/11/2013

Česká republika

Česká republika

Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk

Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā