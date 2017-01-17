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Izbeigta ražošana
AJ7010/12
Pamostieties ar
Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs tieši laikā. Iebūvētais radio un dabas skaņas ļauj izvēlēties skaņas avotu, pie kura pamosties. Temperatūras sensors nepārtraukti parāda ārpustelpu un iekštelpu temperatūru.
Iekštelpu/ārpustelpu temperatūra
FM/MW, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Darba dienas/brīvdienu modinātājs
Informācija par laikapstākļiem jūsu acu priekšā. Philips radio pulkstenis norāda pašreizējo temperatūru. Tā viedais temperatūras sensors parāda ārpustelpu temperatūru nepārtraukti.
Relaksējieties vai iemiedziet nomierinošu skaņu pavadībā. Philips radio pulkstenī ir iepriekš ielādēti vairāki relaksējošas mūzikas skaņdarbi. Vienkārši izvēlieties no lietusgāzēm, okeāna viļņiem, spa mūzikas un citiem, lai izbaudītu relaksējošu komfortu.
Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlētā varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.
3.4
no 5
5
Atsauksmes
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
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MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
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Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním