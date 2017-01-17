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Izbeigta ražošana

Digitāli regulējams radio pulkstenis

AJ7010/12

3.4

| (5) Atsauksmes

Pamostieties ar

Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs tieši laikā. Iebūvētais radio un dabas skaņas ļauj izvēlēties skaņas avotu, pie kura pamosties. Temperatūras sensors nepārtraukti parāda ārpustelpu un iekštelpu temperatūru.

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ar dabas skaņām

Pamostieties ar

  • Iekštelpu/ārpustelpu temperatūra

  • FM/MW, digitālā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

  • Darba dienas/brīvdienu modinātājs

Iekštelpu un ārpustelpu temperatūras rādījums

Iekštelpu un ārpustelpu temperatūras rādījums

Informācija par laikapstākļiem jūsu acu priekšā. Philips radio pulkstenis norāda pašreizējo temperatūru. Tā viedais temperatūras sensors parāda ārpustelpu temperatūru nepārtraukti.

Iepriekš ielādēta relaksējoša mūzika ļauj mierīgi iemigt

Iepriekš ielādēta relaksējoša mūzika ļauj mierīgi iemigt

Relaksējieties vai iemiedziet nomierinošu skaņu pavadībā. Philips radio pulkstenī ir iepriekš ielādēti vairāki relaksējošas mūzikas skaņdarbi. Vienkārši izvēlieties no lietusgāzēm, okeāna viļņiem, spa mūzikas un citiem, lai izbaudītu relaksējošu komfortu.

Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam

Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam

Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlētā varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.4

no 5

5

Atsauksmes

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā