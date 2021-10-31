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AJT5300W/12
Bluetooth®
Universāla uzlāde
Divkāršs modinātājs
FM, digitālā regulēšana
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir stabila un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, tāpēc jūs varat atskaņot iecienīto mūziku no jebkura viedtālruņa, planšetdatora vai pat klēpjdatora, tostarp iPod vai iPhone ar skaļruni, kurā iespējota Bluetooth iespēja.
Šajā skaļrunī ir ietverts USB ports; ja jūsu viedtālrunim ir izlādējies akumulators vai nu mājās, vai esot ceļā, šis portatīvais skaļrunis sniedz iespēju uzlādēt mobilo ierīci, izmantojot skaļruņa bateriju.
Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.
5.0
no 5
1
Apskats
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Plusi
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Mīnusi
Можно сказать, что цена несколько высокая
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJT5300W Радіогодинник
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJT5300W Радіогодинник