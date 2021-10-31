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  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
  • Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni

Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJT5300W/12

5
| (1) Apskats
Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni
Sāciet savu dienu pilnībā uzlādēti, pateicoties AJT5300W. Šis radio pulkstenis darbojas arī kā bezvadu skaļrunis, kas straumē mūziku no jebkuras Bluetooth ierīces. Pateicoties iebūvētajām vadotnēm, kamēr jūs guļat, tas uzlādē jebkuru viedtālruni — iPhone/Android.
Skatīt visas priekšrocības

Bez vadiem baudiet mūziku un uzlādējiet savu viedtālruni

  • Bluetooth®

  • Universāla uzlāde

  • Divkāršs modinātājs

  • FM, digitālā regulēšana

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir stabila un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, tāpēc jūs varat atskaņot iecienīto mūziku no jebkura viedtālruņa, planšetdatora vai pat klēpjdatora, tostarp iPod vai iPhone ar skaļruni, kurā iespējota Bluetooth iespēja.

USB ports jebkuras mobilās ierīces uzlādēšanai

USB ports jebkuras mobilās ierīces uzlādēšanai

Šajā skaļrunī ir ietverts USB ports; ja jūsu viedtālrunim ir izlādējies akumulators vai nu mājās, vai esot ceļā, šis portatīvais skaļrunis sniedz iespēju uzlādēt mobilo ierīci, izmantojot skaļruņa bateriju.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Plusi

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Mīnusi

Можно сказать, что цена несколько высокая

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJT5300W Радіогодинник

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJT5300W Радіогодинник

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.