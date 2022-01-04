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Attīri, atsvaidzini un sasildi savu māju jebkurā laikā
Philips gaisa tīrītājs “trīs vienā” uztur mājas veselīgas un mājīgas. Ziemā tas jūs silda un vasarā atsvaidzina, nepārtraukti attīrot gaisu — ar HEPA filtrācijas sistēmu noņemot 99,95% daļiņu, kas ir tikpat mazas kā mazākais zināmais vīruss.
Attīra gaisu līdz 42 m² lielās telpās
165 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)
HEPA un aktīvās ogles filtrs
Gaisa attīrīšanas funkcija ir piemērota telpām ar platību līdz 42 m²**. Optimālā 360° leņķa gaisa ieplūdes konstrukcija un ļoti efektīvā īpaši smalko daļiņu filtrēšana nodrošina attīrīšanu ar tīra gaisa padeves ātrumu (CADR) līdz 165 m³/h*. Gaisu 20 m² lielā telpā var efektīvi attīrīt 17,5 minūtēs.
3 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA, aktīvā ogle un priekšfiltrs uztver 99,95% daļiņu līdz pat 0,003 mikroniem jeb mazākas par mazāko zināmo vīrusu***, noņem baktērijas, ziedputekšņus, putekļus, PM2.5, mājdzīvnieku blaugznas, putekļu ērcītes, pelējuma sporas, aromātus, gāzes, aerosolus un citus piesārņotājus.
Gaisa kvalitātes sensors konstatē gaisā esošās daļiņas, kas ir mazākas par 2,5 μm, un par to ziņo reāllaikā, izmantojot gan skaitliskas vērtības, gan krāsu kodus. Krāsu josla sniedz vizuālu informāciju par gaisa kvalitāti telpā, sākot no zilas krāsas (laba kvalitāte), violetas (pieņemama), rozā (slikta) un līdz sarkanai krāsai (ļoti slikta). Reāllaika attēlojums rāda arī telpas temperatūru un brīdinājumu par filtra nomaiņu.
4.9
no 5
141
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Ieva96
04/01/2022
Latvija
Ļoti patīk produkts!
Ļoti patīk produkts! Īpaši pārsteidza tā daudzās funkcijas. Kaut kā biju iedomājusies, ka būs auksts un silts gaiss, pa vidu tam vēl tiks attīrīts gaiss, bet patīkams pārsteigums, ka tas ir daudz advancētāk. Ventilatoru un sildītāju vari pielāgot kā vēlies, ir pieejami 3 režīmi. Vēl arī forši, ka var lietot gan ar rotāciju, gan bez - pielāgo visu kā vēlies. Sākotnēji domājām par parastu gaisa attīrītāju, bet šis ir kas daudz labāks.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series AMF220/15 "3-in-1"— gaisa attīrītājs, ventilators un sildītājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series AMF220/15 "3-in-1"— gaisa attīrītājs, ventilators un sildītājs
Sandza
28/12/2021
Latvija
Patīk siltuma opcija.
Patīk siltuma opcija. Parasti man ziemā bija problēmas ar siltinātu gaisu - sākās problēmas ar degunu un elpošanu, bet tagad, ieejot telpā, gaiss ir šķietami svaigāks un tāpēc man elpot ir kļuvis tieši vieglāk. Pieņemu, ka tas, ka papildus šī ierīce attīra gaisu ir palīdzējis uzlabot gaisa kvalitāti mājās arī ziemā.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series AMF220/15 "3-in-1"— gaisa attīrītājs, ventilators un sildītājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series AMF220/15 "3-in-1"— gaisa attīrītājs, ventilators un sildītājs
Karliina77
14/12/2021
Latvija
Ļoti labs!
Ļoti laba investīcija, ja domā, ka mājās nepieciešama gaisa attīrīšana.Papildus tam iegūsti arī gaisa ventilatoru vai sildītāju.Tas, kas man vēl patika, ka vari pieregulēt arī siltuma/ aukstuma stiprumu.Vienmēr atblastu ierīces, kas apvieno vairākas funkcijas kopā, lai nav jāpērk 10 atsevišķas lietas.Labs produkts.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series AMF220/15 "3-in-1"— gaisa attīrītājs, ventilators un sildītājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 Series AMF220/15 "3-in-1"— gaisa attīrītājs, ventilators un sildītājs
CADR ir pārbaudījusi sertificēta trešās puses laboratorija saskaņā ar GB/T18801-2015. Veicot uzlabojumus mūsu testēšanas metodē un ražošanas kvalitātes kontrolē, mēs uzlabojām savu izstrādājumu CADR vērtības.
Ja iegādājaties izstrādājumu, uz kura iepakojuma šī informācija vēl nav atjaunota, neuztraucieties — izstrādājums darbojas ar augstākajām tīmekļa vietnē norādītajām specifikācijām.
42 m² telpas platība aprēķināta saskaņā ar standartu NRCC-5401, izmantojot cigarešu dūmus, CADR pārbaudīts saskaņā ar GB/T18801-2015.
* Pārbaudi 2020. gadā veica uzņēmums IUTA saskaņā ar standartu DIN71460-1, izmantojot NaCl aerosolu.
* * No gaisa, kas izplūst cauri filtram — mikrobu samazināšanas koeficienta tests gaisam, kas plūst cauri filtram, veikts uzņēmumā “Airmid Healthgroup Ltd.”. Rezultāts iegūts pēc 40 minūtēm, ierīcei strādājot maksimālajā režīmā un veicot pārbaudi 28,5 m³ testa kamerā ar gaisa pilienu ceļā pārnestu A (H1N1) tipa gripas vīrusu.
* * Tikai gaisa attīrītājs nav piemērota aizsardzība pret Covid-19, bet tas var būt daļa no aizsardzības plāna jums un jūsu ģimenei (ASV Vides aizsardzības aģentūra).
* * * No gaisa, kas izplūst cauri filtram — pārbaudījusi sertificēta trešās puses laboratorija 30 m³ kamerā saskaņā ar GB21551.3-2010 (Staphylococcus Albus 8032 kā testa baktērija).
* * * Ieteicamais kalpošanas ilgums ir teorētisks aprēķins, kura pamatā ir 35 μg/m³ vidējais daļiņu līmenis āra gaisā un kur attīrītājs 39 m² lielā telpā darbojas 16 stundas dienā ar zemāko ātrumu.