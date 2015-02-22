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Android tālruņiem
Philips FlexiDock ir ideāli piemērots Android tālruņiem. Tā unikālais dizains ļauj dokot lielāko daļu Android tālruņu – neatkarīgi no tā, vai tālruņa savienojuma ligzda atrodas apakšā, sānos vai pat augšpusē. Šādas pielāgošanas iespējas tiek piedāvātas pirmoreiz, piemērojoties dažādu ražotāju Android tālruņiem, bez mikro USB savienojuma ligzdas standarta pozīcijas un orientācijas. Doks ir pielāgojams, lai ievietotu tālruni gan vertikālā, gan horizontālā pozīcijā, ļaujot novietot Android tālruni skaļruņu centrā.
Bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogramma sniedz plašu funkciju klāstu jūsu dokstacijas skaļruņiem. Varat klausīties tūkstošiem interneta radio staciju visā pasaulē, pārlūkot savu mūzikas kolekciju un informēt draugus par savu mūzikas izvēli vietnē Facebook vai parādīt mākslinieka fotoattēlus vietnē Flickr. Lietojumprogrammā ietverta Songbird mūzikas funkcija, tāpēc varat bez problēmām atrast, atskaņot un sinhronizēt multividi starp personālo datoru un Android ierīcēm. Pulksteņa režīmā varat iestatīt vairākus pielāgotus muzikālus modinātājus, kā arī saņemt jaunākās laika ziņas. Pilnībā bez maksas šo lietojumprogrammu varat lejupielādēt no vietnes Google Play.
Klausieties savu iecienīto mūziku no skaļruņiem, kas sniedz lielisku skanējumu. Šie Philips dokstacijas skaļruņi atskaņo mūziku no jūsu Android ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Vienkārši lejupielādējiet bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogrammu, un Bluetooth funkcija tiks automātiski aktivizēta, izveidojot savienojumu, kad būsiet dokojis savu ierīci. Jūs izbaudīsiet pārliecinoši spēcīgo un nepārspējamo skanējumu. Skaņa, kurai nav ekvivalentu.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®