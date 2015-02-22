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  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
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  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
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  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
  • Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni

Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi ar Bluetooth®

AS111/12

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
Iegūstiet lielisku skaņu, jo šī Philips AS111/12 dokstacija atskaņo mūziku un uzlādē jūsu Android tālruni, un automātiski sinhronizē pulksteni ar jūsu ierīci. Songbird ir iekļauta piegādē, tāpēc varat sinhronizēt mūziku starp savu tālruni un personālo datoru.
Skatīt visas priekšrocības

ar šiem dokstacijas skaļruņiem

Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni

  • Android tālruņiem

Racionāli izstrādātais FlexiDock, lai ievietotu/uzlādētu Android tālruņus

Racionāli izstrādātais FlexiDock, lai ievietotu/uzlādētu Android tālruņus

Philips FlexiDock ir ideāli piemērots Android tālruņiem. Tā unikālais dizains ļauj dokot lielāko daļu Android tālruņu – neatkarīgi no tā, vai tālruņa savienojuma ligzda atrodas apakšā, sānos vai pat augšpusē. Šādas pielāgošanas iespējas tiek piedāvātas pirmoreiz, piemērojoties dažādu ražotāju Android tālruņiem, bez mikro USB savienojuma ligzdas standarta pozīcijas un orientācijas. Doks ir pielāgojams, lai ievietotu tālruni gan vertikālā, gan horizontālā pozīcijā, ļaujot novietot Android tālruni skaļruņu centrā.

Atklājiet un koplietojiet mūziku, kā arī daudz citu funkciju, izmantojot DockStudio lietojumprogrammu

Atklājiet un koplietojiet mūziku, kā arī daudz citu funkciju, izmantojot DockStudio lietojumprogrammu

Bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogramma sniedz plašu funkciju klāstu jūsu dokstacijas skaļruņiem. Varat klausīties tūkstošiem interneta radio staciju visā pasaulē, pārlūkot savu mūzikas kolekciju un informēt draugus par savu mūzikas izvēli vietnē Facebook vai parādīt mākslinieka fotoattēlus vietnē Flickr. Lietojumprogrammā ietverta Songbird mūzikas funkcija, tāpēc varat bez problēmām atrast, atskaņot un sinhronizēt multividi starp personālo datoru un Android ierīcēm. Pulksteņa režīmā varat iestatīt vairākus pielāgotus muzikālus modinātājus, kā arī saņemt jaunākās laika ziņas. Pilnībā bez maksas šo lietojumprogrammu varat lejupielādēt no vietnes Google Play.

Bluetooth mūzikas straumēšana no Android ierīces

Bluetooth mūzikas straumēšana no Android ierīces

Klausieties savu iecienīto mūziku no skaļruņiem, kas sniedz lielisku skanējumu. Šie Philips dokstacijas skaļruņi atskaņo mūziku no jūsu Android ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Vienkārši lejupielādējiet bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogrammu, un Bluetooth funkcija tiks automātiski aktivizēta, izveidojot savienojumu, kad būsiet dokojis savu ierīci. Jūs izbaudīsiet pārliecinoši spēcīgo un nepārspējamo skanējumu. Skaņa, kurai nav ekvivalentu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.