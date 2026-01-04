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Izbeigta ražošana
AS360/12
Straumējiet mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
Šis skaļrunis AS360 nodrošina brīnišķīgu skanējumu un lieliski izskatās. Straumējiet mūziku no tālruņa bezvadu tīklā ar Bluetooth, dokojiet tālruni, lai to ātri uzlādētu, vai uzlādējiet otru ierīci, izmantojot USB.
Bluetooth®
Android tālruņiem
USB ports uzlādei
10 W, darb. ar baterijām vai AC
Pieejams lejupielādei no Goggle Play, šis Philips Bluetooth audio savienojuma logrīks sniedz iespēju viegli savienot pārī jūsu mobilo ierīci ar jebkuru Philips Bluetooth audio ierīci. Pieskarieties logrīkam, lai automātiski pievienotu un savienotu pārī jebkuru Philips Bluetooth audio ierīci. Kad esat savienojis pārī, varat arī pārdēvēt un mainīt ikonas. Šis logrīks sniedz iespēju izmantot vairākas Philips audio ierīces, ļaujot ērti pārslēgties starp dažādām Bluetooth ierīcēm. Vienkārši pieskarieties, lai izvēlētos vēlamo Philips audio ierīci un sāktu straumēšanu.
Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.
Izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju, ar Bluetooth® straumētā skaņa sasniedz jaunu līmeni. Standarta Bluetooth® audio izmanto SBC kodeku, kas paredzēts pamata audio pārraidei, dažreiz izraisot klausītājos vilšanās un neapmierinājuma sajūtu. Taču Philips skaļrunis ir aprīkots ar augstas kvalitātes Bluetooth®-aptX® bezvadu tehnoloģiju - nodrošinot bagātīgu, jaudīgu un kristāldzidru skaņu. Saderīgs ar jaunākajiem Android™ viedtālruņiem, planšetdatoriem un citām ierīcēm, šis Philips skaļrunis tagad sniedz gaidīto audio kvalitāti. Mūzika bezvadu tīklā nekad nav skanējusi tik labi.
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