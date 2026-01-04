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Izbeigta ražošana

bezvadu dokstacijas skaļrunis

AS860/10

Straumējiet mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni

Dokojiet, lai uzlādētu savu Android tālruni, un izbaudiet satriecošo AS860 dokstacijas skaļruņa skaņas kvalitāti. Papildu ērtībai One-Touch funkcija viedtālruņiem ar iespējotu NFC savienošanai pārī, izmantojot Bluetooth, un vieglai mūzikas straumēšanai.

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Straumējiet mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni

  • Android tālruņiem

  • Bluetooth

Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC

Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC

Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Racionāli izstrādātais FlexiDock, lai ievietotu jebkuru Android tālruni

Philips FlexiDock uzlabotajā versijā ietverts mikro USB savienotājs, kas ideāli piemērots jebkuram Android tālrunim. Dokošanas mehānisms ir paredzēts jebkuram Android tālrunim, pateicoties gludajam un noapaļotajam savienotāja dizainam. Tas nodrošina maksimālu pielāgošanas iespēju. Vienkārši pavirziet savienotāju pa kreisi vai pa labi, lai pieskaņotu jebkurai tālruņa mikro USB porta atrašanās vietai vai orientējumam. Šāda īpaša pielāgojamība ir pieejama pirmoreiz, pieskaņojoties dažādu ražotāju Android tālruņiem, kuru mikro USB savienotājiem nav standarta pozīcijas un orientējuma.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā