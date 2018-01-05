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  • Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
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Izbeigta ražošana

bezvadu portatīvais skaļrunis

AT10/00

4.3
| (13) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
Izbaudiet mūzikas klausīšanos no kompaktā Philips universālā portatīvā skaļruņa. Vienkārši izvēlieties savu mūzikas avotu: Bluetooth bezvadu straumēšana, FM radio, audio ieeja, USB vai SD karte! Iebūvēta uzlādējama baterija nozīmē, ka varat klausīties mūziku jebkurā vietā
Skatīt visas priekšrocības

Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • FM digitālais uztvērējs

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

FM uztvērējs radio baudīšanai

0

USB Direct un SD kartes slots MP3 mūzikas atskaņošanai

USB Direct un SD kartes slots MP3 mūzikas atskaņošanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.3

no 5

13

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

3
2

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Bajka

W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.