30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
AW1000/10
Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.
Pēc savienojuma izveides ar jūsu Hi-Fi sistēmu Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi savienojums nodrošina iespēju klausīties visu savu mākoņa mūzikas kolekciju un interneta radio stacijas jūsu viesistabā. Izmantojiet Android vai Apple portatīvo ierīci, lai pārlūkotu un atskaņotu.
Pārvērtiet Hi-Fi par bezvadu sistēmu
Digitālā izeja un analogā izeja/ieeja
Tiešsaistes mūzikas pakalpojumu abonements ir viens no labākajiem veidiem, kā piekļūt plašam mūzikas klāstam, tostarp jaunākajiem izlaidumiem. Turklāt varat piekļūt mūzikai jebkurā laikā un vietā, ja vien ir pieejams interneta savienojums. Ja jums ir Philips bezvadu Hi-Fi sistēma, jums pat nav jāieslēdz dators, lai baudītu tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.
Maksimālas ērtības un viegla iestatīšana. Vienkārša uzstādīšana - lietošanai gatavs produkts
Atsauksmes
Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.