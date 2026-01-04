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Izbeigta ražošana

A1 bezvadu Hi-Fi savienojums

AW1000/10

Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

Pēc savienojuma izveides ar jūsu Hi-Fi sistēmu Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi savienojums nodrošina iespēju klausīties visu savu mākoņa mūzikas kolekciju un interneta radio stacijas jūsu viesistabā. Izmantojiet Android vai Apple portatīvo ierīci, lai pārlūkotu un atskaņotu.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

  • Pārvērtiet Hi-Fi par bezvadu sistēmu

  • Digitālā izeja un analogā izeja/ieeja

Izbaudiet neiedomājami plašu tiešsaistes mūzikas pakalpojumu klāstu

Izbaudiet neiedomājami plašu tiešsaistes mūzikas pakalpojumu klāstu

Tiešsaistes mūzikas pakalpojumu abonements ir viens no labākajiem veidiem, kā piekļūt plašam mūzikas klāstam, tostarp jaunākajiem izlaidumiem. Turklāt varat piekļūt mūzikai jebkurā laikā un vietā, ja vien ir pieejams interneta savienojums. Ja jums ir Philips bezvadu Hi-Fi sistēma, jums pat nav jāieslēdz dators, lai baudītu tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.

Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana

Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana

Maksimālas ērtības un viegla iestatīšana. Vienkārša uzstādīšana - lietošanai gatavs produkts

Atbalsta mūzikas straumēšanu, izmantojot UPnP

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.