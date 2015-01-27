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Izbeigta ražošana
AW9000/10
Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.
Klausieties mūziku bezvadu tīklā augstas kvalitātes skanējumā ar Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi skaļruņiem. Viegli straumējiet mūziku 6 Hi-Fi skaļruņu sistēmā, kas nodrošina jaudīgu skaņu un nepārspējamu stereo atveidojumu.
Augstas kvalitātes stereo skaņa
100 W, 6 Hi-Fi skaļruņi
Digitālā un analogā ieeja
Digitālās un analogās ieejas ļauj izmantot plašu savienojuma iespēju klāstu papildus bezvadu straumēšanas iespējai. Pievienojiet televizoru, Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli vai citu multivides atskaņotāju un baudiet augstas kvalitātes skanējumu Philips skaļruņu sistēmā
Ikviens var iestatīt Fidelio bezvadu Hi-Fi skaļruņu sistēmu — jums nav jābūt tehnikas ekspertam, lai jau piecu minūšu laikā pēc skaļruņu izņemšanas no iepakojuma ļautos pārsteidzošajai skaņai. Mēs vēlamies, lai jūs sāktu lietot Fidelio skaļruņus pēc iespējas ātrāk, un tieši tāpēc esam ieguldījuši daudz pūļu, lai iestatīšanu varētu veikt, izpildot tikai dažas vienkāršas darbības. Turklāt pati Fidelio sistēma sniegs draudzīgus un skaidrus norādījumus.
Akustiskajā sistēmā iebūvēti īpaši izliekti profesionālas kvalitātes Hi-Fi skaļruņi, kas izstrādāti tā, lai sniegtu visplašāko un iespaidīgāko skaņas telpu. Skaļruņu izvietojums nodrošina nepārspējamu, dinamisku skaņas kvalitāti neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas telpā. Unikālais dizains ļauj akustiskajai sistēmai neuzkrītoši iekļauties telpas interjerā.
2.5
no 5
2
Atsauksmes
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.