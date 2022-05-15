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Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.
CD
Lente
Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD,CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmu kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio CD atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt daudzas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio CD atskaņotājiem.
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Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
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MogućiKupac
15/05/2022
Hrvatska
Zanimanje za univerzalno i zabavu!
Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.
Plusi
Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.
Mīnusi
Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1027 CD Soundmachine
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1027 CD Soundmachine