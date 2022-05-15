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Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ1027/12

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.

Skatīt visas priekšrocības

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

  • CD

  • Lente

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD,CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmu kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio CD atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt daudzas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio CD atskaņotājiem.

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

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CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam

CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
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2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Plusi

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Mīnusi

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1027 CD Soundmachine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1027 CD Soundmachine

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam