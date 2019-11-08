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CD
kasešu atskaņotājs
Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD, CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmo kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio kompaktdisku atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt vairākas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio kompaktdisku atskaņotājiem.
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Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
KERNOW55
08/11/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused
Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ127 CD Soundmachine
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ127 CD Soundmachine
GoatGamer69
16/09/2020
България
80000000000000 от 10
Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!
Plusi
много са (няма да се съберат)
Mīnusi
никакви
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ127 CD радиокасетофон
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ127 CD радиокасетофон