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  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
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  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ127/12

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
Gūstiet prieku no dzīves vienkāršajām lietām un izbaudiet ērtības. Kompaktais un portatīvais AZ127 ļauj jums izbaudīt savu iecienīto mūziku, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.
Skatīt visas priekšrocības

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

  • CD

  • kasešu atskaņotājs

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW diskus

Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD, CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmo kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio kompaktdisku atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt vairākas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio kompaktdisku atskaņotājiem.

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

0

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/11/2019

Eesti

Eesti

Sellel tootel on suurepärased omadused

Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ127 CD Soundmachine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ127 CD Soundmachine

16/09/2020

България

България

80000000000000 от 10

Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!

Plusi

много са (няма да се съберат)

Mīnusi

никакви

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ127 CD радиокасетофон

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ127 CD радиокасетофон

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.