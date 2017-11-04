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Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ1890T/12

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

Philips portatīvā CD skaņas iekārta ir jaudīga skaņas sistēma, ko varat paņemt līdzi uz jebkuru vietu. Varat brīvi klausīties savu mūziku, izmantojot One-Touch NFC savienojumu vienkāršai Bluetooth savienošanai pārī. Vai atskaņojiet mūziku no USB, CD un MP3-CD.

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Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

  • Bluetooth® un NFC

  • USB

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/11/2017

Polska

Polska

Dobry produkt do domowego użytku

Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1890T Bumbox CD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1890T Bumbox CD

27/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.

[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1890T Bumbox CD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1890T Bumbox CD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā