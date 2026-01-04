30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
AZ1/12
KLAUSIETIES . SKAĻI . JEBKURĀ VIETĀ
Philips AZ1 ļauj iegūt iespaidīgu skanējumu no radioaparātiem, iPhone/iPad/iPod ierīcēm, kompaktdiskiem un jebkuras Bluetooth ierīces. Izmantojot One-Touch NFC savienošanu pārī, mūzikas straumēšana bezvadu Bluetooth tīklā nekad nav bijusi tik vienkārša. Pievienojiet mikrofonu vai ģitāru un sāciet savu mēģinājumu.
Bluetooth® un NFC
CD, MP3-CD, FM
USB doks atskaņošanai/uzlādei
40 W, mikrofona un ģitāras ieeja
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video skaņu.
Vienkārši pievienojiet plecu siksnu, pārmetiet pār plecu un dodieties ceļā. AZ1 skaņas sistēma ir ideāli piemērota pārvadāšanai ar lidmašīnu, lai jūs varētu dīdžejot arī ārzemēs. Tās izturīgā konstrukcija ļauj jums doties no vienas ballītes uz nākamo, gan ārpus telpām, gan telpās, un tās vadības pogu paneli var apgriezt otrādi, lai aizsargātu.
Atsauksmes