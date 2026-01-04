ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ1/12

KLAUSIETIES . SKAĻI . JEBKURĀ VIETĀ

Philips AZ1 ļauj iegūt iespaidīgu skanējumu no radioaparātiem, iPhone/iPad/iPod ierīcēm, kompaktdiskiem un jebkuras Bluetooth ierīces. Izmantojot One-Touch NFC savienošanu pārī, mūzikas straumēšana bezvadu Bluetooth tīklā nekad nav bijusi tik vienkārša. Pievienojiet mikrofonu vai ģitāru un sāciet savu mēģinājumu.

Skatīt visas priekšrocības

ar Bluetooth bezvadu mūzikas straumēšanu

KLAUSIETIES . SKAĻI . JEBKURĀ VIETĀ

  • Bluetooth® un NFC

  • CD, MP3-CD, FM

  • USB doks atskaņošanai/uzlādei

  • 40 W, mikrofona un ģitāras ieeja

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no jebkura viedtālruņa, izmantojot Bluetooth™

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video skaņu.

Pārnēsāšanas siksna un izturīga konstrukcija mobilitātei

Vienkārši pievienojiet plecu siksnu, pārmetiet pār plecu un dodieties ceļā. AZ1 skaņas sistēma ir ideāli piemērota pārvadāšanai ar lidmašīnu, lai jūs varētu dīdžejot arī ārzemēs. Tās izturīgā konstrukcija ļauj jums doties no vienas ballītes uz nākamo, gan ārpus telpām, gan telpās, un tās vadības pogu paneli var apgriezt otrādi, lai aizsargātu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā