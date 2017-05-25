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  • Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
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Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ215B/12

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.
Skatīt visas priekšrocības

Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

  • Melna

  • 3 W

  • Digitālā regulēšana

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD, CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmo kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio kompaktdisku atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt vairākas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio kompaktdisku atskaņotājiem.

CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam

CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

20 celiņu CD programmēšana

CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlētā secībā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B CD grotuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B CD grotuvas

07/07/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Plusi

Prostota

Mīnusi

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B Bumbox CD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B Bumbox CD

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Plusi

könnyen kezelhető

Mīnusi

A hangszóró lehetne jobb

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B CD Soundmachine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B CD Soundmachine

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.