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Izbeigta ražošana
Melna
3 W
Digitālā regulēšana
Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD, CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmo kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio kompaktdisku atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt vairākas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio kompaktdisku atskaņotājiem.
Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.
CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlētā secībā.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B CD grotuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B CD grotuvas
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Plusi
Prostota
Mīnusi
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B Bumbox CD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B Bumbox CD
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Plusi
könnyen kezelhető
Mīnusi
A hangszóró lehetne jobb
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B CD Soundmachine
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215B CD Soundmachine