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Izbeigta ražošana
AZ3068/12
0
Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.
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3.0
no 5
1
Apskats
Claire
03/09/2013
Česká republika
krátká životnost
cca po roce používání odešel laser v přehrávači a z cd přehrávače se stalo pouze rádio
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ3068 CD Soundmachine
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ3068 CD Soundmachine