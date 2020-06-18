30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Kompakts dizains
USB
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Fen_philips
18/06/2020
България
Страхотен малък и компактен.
Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.
Plusi
Малък, но силен и кристален звък
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ318B CD радиокасетофон
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ318B CD радиокасетофон