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  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
  • Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ318B/12

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
Vai vēlaties klausīties mūzikas kolekciju no portatīvā mūzikas atskaņotāja, neizmantojot austiņas? Pievienojiet USB Direct spraudni pie Philips CD skaņas iekārtas un klausieties iecienīto mūziku digitālā formātā no jaudīgiem skaļruņiem — jebkurā laikā un vietā.
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Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

  • Kompakts dizains

  • USB

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.

20 iestatītas stacijas

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Plusi

Малък, но силен и кристален звък

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ318B CD радиокасетофон

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ318B CD радиокасетофон

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