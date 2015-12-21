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Izbaudiet mūziku jebkurā vietā
Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.
CD, MP3-CD, USB, FM
Lente
2 W
Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
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Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ328 Bumbox CD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ328 Bumbox CD
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Plusi
Rengeteg féle lejátszási mód.
Mīnusi
A hangminőség lehetne jobb.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ328 CD Soundmachine
Izmantošanas datums 2018-06-06
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ328 CD Soundmachine
Izmantošanas datums 2018-06-06