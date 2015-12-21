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Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ328/12

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.

Skatīt visas priekšrocības

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Lente

  • 2 W

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

0

CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam

CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ328 Bumbox CD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ328 Bumbox CD

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Plusi

Rengeteg féle lejátszási mód.

Mīnusi

A hangminőség lehetne jobb.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ328 CD Soundmachine

Izmantošanas datums 2018-06-06

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ328 CD Soundmachine

Izmantošanas datums 2018-06-06

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā