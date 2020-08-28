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  • Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
  • Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
  • Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
  • Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
  • Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
  • Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
  • Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
  • Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ700T/12

3.9
| (17) Atsauksmes
Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā
Philips portatīvā CD skaņas iekārta ir jaudīga skaņas sistēma, ko varat paņemt līdzi uz jebkuru vietu. Varat brīvi klausīties savu mūziku, izmantojot One-Touch NFC savienojumu vienkāršai Bluetooth savienošanai pārī. Vai atskaņojiet mūziku no USB, CD un MP3-CD.
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Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

  • Bluetooth® un NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC

Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC

Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.9

no 5

17

Atsauksmes

2

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Plusi

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Mīnusi

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ700T Boombox CD

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ700T Boombox CD

30/06/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Rewelacja

Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design

Plusi

kompaktowy wygląd; jakość dzwięku

Mīnusi

słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ700T Boombox CD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ700T Boombox CD

01/05/2016

Polska

Polska

Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus

Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ700T Boombox CD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ700T Boombox CD

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.