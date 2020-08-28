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AZ700T/12
Bluetooth® un NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.
3.9
no 5
17
Atsauksmes
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Plusi
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Mīnusi
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
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Stanley53
30/06/2020
Polska
Verificēts pircējs
Rewelacja
Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design
Plusi
kompaktowy wygląd; jakość dzwięku
Mīnusi
słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota
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Lukasz8520
01/05/2016
Polska
Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus
Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ700T Boombox CD