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  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
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  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
  • Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?

Jauns

BaristinaEspreso automāts

BAR300/00

4.8
| (121) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
Ieber kafijas pupiņas, pavelc rokturi un baudi izcilu espreso! Baristina automātiski samaļ pupiņas īpaši svaigam aromātam, ideāli saspiež malto kafiju portafiltrā un pagatavo to ar profesionālu spiedienu. Tas ir tik vienkārši!
Skatīt visas priekšrocības

Iepazīsties ar Baristina!

Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?

  • Svaigi maltas pupiņas dod vislabāko kafijas aromātu un garšu.

  • Vienkārši pavelc rokturi – Baristina automātiski samaļ, saspiež un pagatavo kafiju!

  • Izņem portafiltru, izskalo to – un viss gatavs!

  • Kompakts, lai iederētos pat mazākajās virtuvēs, bet pietiekami jaudīgs baristas līmeņa kafijas pagatavošanai.

  • 16 bāru spiediena sūknis atbrīvo kafijas pupiņu garšu un aromātu espreso pagatavošanai.

Svaigas pupiņas nodrošina labāko garšu

Svaigas pupiņas nodrošina labāko garšu

Svaigi maltas kafijas pupiņas sniedz vislabāko kafijas aromātu un garšu. Pupiņu malšana tieši pirms pagatavošanas pārvērš ikdienas tasi par kaut ko īpašu – tā ir atšķirība starp parastu kafiju un patiesi labu kafiju!

Pavelc, pagatavo un izbaudi!

Pavelc, pagatavo un izbaudi!

Vienkārši pavelc rokturi – Baristina automātiski samaļ, saspiež un pagatavo kafiju. Nav nepieciešamas baristas prasmes, jo par visu ir padomāts, lai tu varētu atpūsties un izbaudīt espreso vai parastu melnu kafiju.

Viegli tīrāms bez liekas piepūles.

Viegli tīrāms bez liekas piepūles.

Izņem portafiltru, nomazgā to – un tas arī viss! Baristina tīrīšana ir ātra un intuitīva – ierīce ir izstrādāta vienkāršībai un ērtībām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

121

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3

25/03/2026

Polska

Polska

Doskonałe podwójne espresso

Kupiłem Baristinę dwa miesiące temu. Jestem bardzo zadowolony, nie lubię wydziwiać z kawą dlatego jestem zwolennikiem espresso lub podwójnego espresso. Teraz rano mam szybko mocną i aromatyczną kawę, która stawia mnie na nogi. Mega polecam Kamil.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/66 Espresso machine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/66 Espresso machine

09/01/2026

Polska

Polska

Super ekspresik!

To mój drugi express Philipsa, pierwszy był niezawodny, nie miałam z nim żadnych problemów, niemniej był trochę za duży do małej kuchni, szczególnie, że pije tylko czarna kawę. Wymiana na Baristine okazała się strzałem w 10, mały, cichy, zgrabny i banalnie prosty w obsłudze. Bardzo polecam, jestem zdecydowanie zadowolona z zakupu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/06 Espresso machine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/06 Espresso machine

05/01/2026

Polska

Polska

Baristina

Znakomity ekspres kolbowy, prosta obsługa i eksploatacja. Pyszna kawa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/02 Espresso machine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/02 Espresso machine

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. A+ energoefektivitātes klase atbilstoši Šveices energoefektivitātes standartiem.

  2. Izņemot detaļas, kas saskaras ar ūdeni un kafiju.