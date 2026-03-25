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Jauns
Svaigi maltas pupiņas dod vislabāko kafijas aromātu un garšu.
Vienkārši pavelc rokturi – Baristina automātiski samaļ, saspiež un pagatavo kafiju!
Izņem portafiltru, izskalo to – un viss gatavs!
Kompakts, lai iederētos pat mazākajās virtuvēs, bet pietiekami jaudīgs baristas līmeņa kafijas pagatavošanai.
16 bāru spiediena sūknis atbrīvo kafijas pupiņu garšu un aromātu espreso pagatavošanai.
Svaigi maltas kafijas pupiņas sniedz vislabāko kafijas aromātu un garšu. Pupiņu malšana tieši pirms pagatavošanas pārvērš ikdienas tasi par kaut ko īpašu – tā ir atšķirība starp parastu kafiju un patiesi labu kafiju!
Vienkārši pavelc rokturi – Baristina automātiski samaļ, saspiež un pagatavo kafiju. Nav nepieciešamas baristas prasmes, jo par visu ir padomāts, lai tu varētu atpūsties un izbaudīt espreso vai parastu melnu kafiju.
Izņem portafiltru, nomazgā to – un tas arī viss! Baristina tīrīšana ir ātra un intuitīva – ierīce ir izstrādāta vienkāršībai un ērtībām.
4.8
no 5
121
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Kamil Drwal MF.
25/03/2026
Polska
Doskonałe podwójne espresso
Kupiłem Baristinę dwa miesiące temu. Jestem bardzo zadowolony, nie lubię wydziwiać z kawą dlatego jestem zwolennikiem espresso lub podwójnego espresso. Teraz rano mam szybko mocną i aromatyczną kawę, która stawia mnie na nogi. Mega polecam Kamil.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/66 Espresso machine
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/66 Espresso machine
JH19
09/01/2026
Polska
Super ekspresik!
To mój drugi express Philipsa, pierwszy był niezawodny, nie miałam z nim żadnych problemów, niemniej był trochę za duży do małej kuchni, szczególnie, że pije tylko czarna kawę. Wymiana na Baristine okazała się strzałem w 10, mały, cichy, zgrabny i banalnie prosty w obsłudze. Bardzo polecam, jestem zdecydowanie zadowolona z zakupu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/06 Espresso machine
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/06 Espresso machine
PEGGpipeline
05/01/2026
Polska
Baristina
Znakomity ekspres kolbowy, prosta obsługa i eksploatacja. Pyszna kawa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/02 Espresso machine
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/02 Espresso machine
A+ energoefektivitātes klase atbilstoši Šveices energoefektivitātes standartiem.
Izņemot detaļas, kas saskaras ar ūdeni un kafiju.