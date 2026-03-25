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Jauns
4.8
no 5
152
Atsauksmes
96%
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Kamil Drwal MF.
25/03/2026
Polska
Doskonałe podwójne espresso
Kupiłem Baristinę dwa miesiące temu. Jestem bardzo zadowolony, nie lubię wydziwiać z kawą dlatego jestem zwolennikiem espresso lub podwójnego espresso. Teraz rano mam szybko mocną i aromatyczną kawę, która stawia mnie na nogi. Mega polecam Kamil.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/66 Espresso machine
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JH19
09/01/2026
Polska
Super ekspresik!
To mój drugi express Philipsa, pierwszy był niezawodny, nie miałam z nim żadnych problemów, niemniej był trochę za duży do małej kuchni, szczególnie, że pije tylko czarna kawę. Wymiana na Baristine okazała się strzałem w 10, mały, cichy, zgrabny i banalnie prosty w obsłudze. Bardzo polecam, jestem zdecydowanie zadowolona z zakupu.
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PEGGpipeline
05/01/2026
Polska
Baristina
Znakomity ekspres kolbowy, prosta obsługa i eksploatacja. Pyszna kawa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/02 Espresso machine
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