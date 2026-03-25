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        Jauns

        BAR300/60

        4.8
        | (152) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
        Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?
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        Mīli īstu espreso, bet nepatīk sarežģīta gatavošana?

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        Atsauksmes

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        4.8

        no 5

        152

        Atsauksmes

        96%

        ieteica šo produktu

        3

        25/03/2026

        Polska

        Polska

        Doskonałe podwójne espresso

        Kupiłem Baristinę dwa miesiące temu. Jestem bardzo zadowolony, nie lubię wydziwiać z kawą dlatego jestem zwolennikiem espresso lub podwójnego espresso. Teraz rano mam szybko mocną i aromatyczną kawę, która stawia mnie na nogi. Mega polecam Kamil.

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        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/66 Espresso machine

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/66 Espresso machine

        09/01/2026

        Polska

        Polska

        Super ekspresik!

        To mój drugi express Philipsa, pierwszy był niezawodny, nie miałam z nim żadnych problemów, niemniej był trochę za duży do małej kuchni, szczególnie, że pije tylko czarna kawę. Wymiana na Baristine okazała się strzałem w 10, mały, cichy, zgrabny i banalnie prosty w obsłudze. Bardzo polecam, jestem zdecydowanie zadowolona z zakupu.

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        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/06 Espresso machine

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/06 Espresso machine

        05/01/2026

        Polska

        Polska

        Baristina

        Znakomity ekspres kolbowy, prosta obsługa i eksploatacja. Pyszna kawa

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        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/02 Espresso machine

        Jā, es iesaku šo produktu

        Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baristina BAR301/02 Espresso machine

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        • Piedāvājumi tikai biedriem.
        • Agrīna piekļuve pirkumiem.
        • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.