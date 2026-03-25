Posiadam ekspres od miesiąca. Jest to mój pierwszy prywatny ekspres więc nie mam wielkiego porównania. Jestem bardzo zadowolony z łatwości obsługi, a ilość funkcji jest większa niż się spodziewałem. Głównie zależało mi na kompaktowym rozmiarze do niewielkiej kuchni i to się sprawdziło w 100%, a całościowe wrażenie przerosło moje oczekiwania. Spotkałem się z opiniami, że ekspres na żywo wygląda jak z taniego plastiku. Obudowa faktycznie jest cała plastikowa, ale tak miało przecież być, zgodnie z opisem. Jeśli o mnie chodzi to uważam, że prezentuje się bardzo dobrze.