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  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas
  • Ideālas piena putas

Jauns

BaristinaPiena putotājs

BAR311/00

5
| (45) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideālas piena putas
Mūsu īpašais Baristina piena putotājs dažu sekunžu laikā saputo gan karstu, gan aukstu pienu. Tas ir viegli lietojams un ērti tīrāms, lai varētu vienkārši pagatavot jebkādu kafijas dzērienu, kādu vien vēlies!
Skatīt visas priekšrocības

Var putot karstu un aukstu gan dzīvnieku, gan augu izcelsmes pienu

Ideālas piena putas

  • Piena balta

Samtainām putām

Samtainām putām

Ideāla temperatūra un ātrums, lai radītu nevainojami blīvas un samtainas piena putas.

Karsts vai auksts

Karsts vai auksts

Izvēlies karstu vai aukstu temperatūru un izveido jebkuru kafijas dzērienu – no late makjato līdz ledus kafijai.

Jebkurš piens jebkurā brīdī

Jebkurš piens jebkurā brīdī

Rada ideālas putas ar dažādiem piena veidiem un augu izcelsmes alternatīvām vienmēr nevainojamam rezultātam

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

45

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/04/2025

Polska

Polska

Poczuj się jak barista będąc amatorem

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Czy można co rano mieć w domu kawkę, która będzie smakowała, jak ta z drogiej kawiarni? Owszem, można, i to bez wydawania dużej kwoty pieniędzy. A jak podliczę sobie, ile do tej pory wydawałem na kawę na mieście, to zastanawiam się, dlaczego kolbowy ekspres Philips nie zagościł w mojej kuchni już wcześniej. Kawa z tego ekspresu jest niesamowicie smaczna, do tego idealnie spienione mleko. A wszystko to nie wymaga więcej niż 2-3 minuty czasu. W dodatku obsługa ekspresu jest bajecznie prosta i nie wymaga studiowania długiej instrukcji. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

21/04/2025

Polska

Polska

Prosta droga do idealnego latte

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To urządzenie naprawdę uprzyjemnia każdą kawową chwilę – nie sądziłam, że domowa pianka może być aż tak profesjonalna. #testowaniePhilips Największe wrażenie zrobiła na mnie spieniona mleczna chmurka z napoju kokosowego – gęsta, trwała i pyszna. Do wyboru mamy dwa tryby: na zimno i na ciepło – idealne do różnorodnych kaw czy letnich napojów. Spieniacz nie ma własnej baterii, ale wystarczy ustawić go na kompaktowej bazie, która zajmuje niewiele miejsca. Nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce (poza pokrywką i mieszadłem), ale ręczne czyszczenie jest wyjątkowo łatwe i szybkie. Cicha praca i elegancki wygląd sprawiają, że używam go codziennie z przyjemnością. Jeśli marzysz o perfekcyjnej piance – niezależnie od rodzaju mleka – to zdecydowanie warto go mieć w swojej kuchni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

21/04/2025

Polska

Polska

Prosty i kompaktowy ekspres

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ekspres Baristina BAR300/60 sprawdził się u mnie naprawdę dobrze. Bardzo podoba mi się to, że obsługa jest intuicyjna – nie trzeba czytać długiej instrukcji, żeby zrobić pyszną kawę. Wystarczy jeden przycisk i po chwili mam gotowe espresso. Urządzenie wygląda nowocześnie, a dzięki niewielkim rozmiarom zmieściło się bez problemu nawet w mojej małej kuchni. Smak kawy pozytywnie mnie zaskoczył – jest mocna, aromatyczna i ma świetną temperaturę. Portafilter łatwo się czyści, co doceniam szczególnie rano, gdy liczy się każda minuta. Ekspres pracuje cicho, więc nie budzę domowników.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

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