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Ideāla temperatūra un ātrums, lai radītu nevainojami blīvas un samtainas piena putas.
Izvēlies karstu vai aukstu temperatūru un izveido jebkuru kafijas dzērienu – no late makjato līdz auksti gatavotai kafijai.
Rada ideālas putas ar dažādiem piena veidiem un augu izcelsmes alternatīvām vienmēr nevainojamam rezultātam
5.0
no 5
45
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Piotrek
21/04/2025
Polska
Poczuj się jak barista będąc amatorem
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Czy można co rano mieć w domu kawkę, która będzie smakowała, jak ta z drogiej kawiarni? Owszem, można, i to bez wydawania dużej kwoty pieniędzy. A jak podliczę sobie, ile do tej pory wydawałem na kawę na mieście, to zastanawiam się, dlaczego kolbowy ekspres Philips nie zagościł w mojej kuchni już wcześniej. Kawa z tego ekspresu jest niesamowicie smaczna, do tego idealnie spienione mleko. A wszystko to nie wymaga więcej niż 2-3 minuty czasu. W dodatku obsługa ekspresu jest bajecznie prosta i nie wymaga studiowania długiej instrukcji. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60
Kasia
21/04/2025
Polska
Prosta droga do idealnego latte
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To urządzenie naprawdę uprzyjemnia każdą kawową chwilę – nie sądziłam, że domowa pianka może być aż tak profesjonalna. #testowaniePhilips Największe wrażenie zrobiła na mnie spieniona mleczna chmurka z napoju kokosowego – gęsta, trwała i pyszna. Do wyboru mamy dwa tryby: na zimno i na ciepło – idealne do różnorodnych kaw czy letnich napojów. Spieniacz nie ma własnej baterii, ale wystarczy ustawić go na kompaktowej bazie, która zajmuje niewiele miejsca. Nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce (poza pokrywką i mieszadłem), ale ręczne czyszczenie jest wyjątkowo łatwe i szybkie. Cicha praca i elegancki wygląd sprawiają, że używam go codziennie z przyjemnością. Jeśli marzysz o perfekcyjnej piance – niezależnie od rodzaju mleka – to zdecydowanie warto go mieć w swojej kuchni.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60
88ania00
21/04/2025
Polska
Prosty i kompaktowy ekspres
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ekspres Baristina BAR300/60 sprawdził się u mnie naprawdę dobrze. Bardzo podoba mi się to, że obsługa jest intuicyjna – nie trzeba czytać długiej instrukcji, żeby zrobić pyszną kawę. Wystarczy jeden przycisk i po chwili mam gotowe espresso. Urządzenie wygląda nowocześnie, a dzięki niewielkim rozmiarom zmieściło się bez problemu nawet w mojej małej kuchni. Smak kawy pozytywnie mnie zaskoczył – jest mocna, aromatyczna i ma świetną temperaturę. Portafilter łatwo się czyści, co doceniam szczególnie rano, gdy liczy się każda minuta. Ekspres pracuje cicho, więc nie budzę domowników.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60