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Triple Protect skūšanās sistēma
100% drošs lietošanai dušā
Mainiet ik pēc 12 mēnešiem
Triple Protect skūšanas sistēmas daļu lodīšveida gali gādā par ādas komfortu, plāksnes rombveida atveres saudzīgi piekļaujas pie saspiestās ādas, savukārt aizsarguzgalis būtiski mazina ādas kairinājumu.
Ar mūsu griešanas tehnoloģiju varat matus precīzi apgriezt 0,2 mm garumā un panākt gludi skūtu ādu. Skuvekļa aizsargplāksne ar rombveida atverēm gādā par vienmērīgu rezultātu, tāpēc āda šķiet gluda un atsvaidzināta.
Ķermeņa kopšanas ierīce ir 100% droša lietošanai dušā, tāpēc to var ērti lietot gan uz slapjas, gan sausas ādas. Turklāt to ir viegli tīrīt.
4.9
no 5
39
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Mińska
26/12/2025
Polska
Akcijas daļa
Ten produkt jest bezkonkurencyjny
Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu
Plusi
Dokładna
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Stylizator
21/12/2025
Polska
Akcijas daļa
Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień
Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór
Plusi
Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji.