Philips Bodygroomer 7200 series to jeden z tych prezentów, które naprawdę mają sens. To nie tylko kolejna golarka — to porządne narzędzie do pielęgnacji ciała, które ułatwia codzienną rutynę. Używa się go po prostu dobrze: nie ciągnie, nie podrażnia i radzi sobie z różnymi partiami ciała bez problemu. Widać, że Philips zadbał o detale — od ergonomicznnej rączki, przez mocne ostrza, po solidne wykonanie. Co wyróżnia ten model? Gładkie golenie bez dyskomfortu — nawet w delikatnych miejscach Regulowane nakładki — możesz łatwo dobrać długość, jaką chcesz zostawić Wodoodporna konstrukcja — działa również pod prysznicem Dobra bateria — starcza na kilka użyć bez ciągłego ładowania Proste czyszczenie — wystarczy przepłukać wodą To sprzęt, który po prostu działa i z którego się korzysta z ochotą, a nie z konieczności. Dlatego myślę, że to świetny pomysł na prezent: praktyczny, uniwersalny i taki, którego obdarowany będzie używał naprawdę często.