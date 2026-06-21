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  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
  • Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.9
| (39) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva
Nomaināmā skuvekļa sietiņa galva BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX sērijas ķermeņa kopšanas ierīcēm
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Pasaulē iecienītākais elektriskais vīriešu bārdas kopšanas zīmols1

Nomainiet ik pēc 12 mēnešiem vislabākajiem rezultātiem

Ķermeņa kopšanas ierīces nomaināmā sietiņa galva

  • Triple Protect skūšanās sistēma

  • 100% drošs lietošanai dušā

  • Mainiet ik pēc 12 mēnešiem

Ādu saudzējoša patentēta griešanas tehnoloģija

Ādu saudzējoša patentēta griešanas tehnoloģija

Triple Protect skūšanas sistēmas daļu lodīšveida gali gādā par ādas komfortu, plāksnes rombveida atveres saudzīgi piekļaujas pie saspiestās ādas, savukārt aizsarguzgalis būtiski mazina ādas kairinājumu.

Vienmērīgi apgriezti 0,2 mm gari mati

Vienmērīgi apgriezti 0,2 mm gari mati

Ar mūsu griešanas tehnoloģiju varat matus precīzi apgriezt 0,2 mm garumā un panākt gludi skūtu ādu. Skuvekļa aizsargplāksne ar rombveida atverēm gādā par vienmērīgu rezultātu, tāpēc āda šķiet gluda un atsvaidzināta.

Ērti lietot uz slapjas un sausas ādas — 100% droša lietošana dušā

Ērti lietot uz slapjas un sausas ādas — 100% droša lietošana dušā

Ķermeņa kopšanas ierīce ir 100% droša lietošanai dušā, tāpēc to var ērti lietot gan uz slapjas, gan sausas ādas. Turklāt to ir viegli tīrīt.

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Atsauksmes

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4.9

no 5

39

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/06/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Plusi

Dokładna

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

21/12/2025

Polska

Polska

Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień

Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór

Plusi

Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

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Atrunas

  1. 2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji. 