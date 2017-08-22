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Izbeigta ražošana
Ādas komforta sistēma
1 uzliekama ķemme, 3 mm
50 min izmantošana bez vada/8 h uzlāde
Radīts drošai un ērtai lietošanai padusēs, uz krūtīm un vēdera, muguras un pleciem, cirkšņu zonai un kājām. Ādas komforta sistēma satver un nogriež dažāda garuma matiņus bez nepieciešamības izmantot vairākus instrumentus, un asās malas nenāk saskarē ar ādu. Divvirzienu trimmeri apgriež garākus matiņus, ko noskuj sietiņš īsākam griezumam.
Ādas komforta sistēmai ir hipoalergēnisks sietiņš un apaļi gali aizsargā jūsu ādu skūšanās laikā.
Iekļauta 1 ķemme dabiskam 3 mm griezumam. Piestipriniet ķemmi uz skūšanas sistēmas, lai apgriezt matiņus fiksētā 3 mm garumā. Varat izmantot skūšanas sistēmu bez ķemmes, lai iegūtu īsāku rezultātu. Biezākiem matiņiem ieteicams veikt iepriekšēju apgriešanu ar ķemmi.
4.4
no 5
336
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji.