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  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
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  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
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  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās
  • Īss griezums, komfortabla skūšanās

Izbeigta ražošana

Bodygroom series 3000Ūdensdrošs ķermeņa trimmeris

BG2024/15

4.4
| (336) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Īss griezums, komfortabla skūšanās
Series 3000 ir radīts matiņu apgriešanai, neaizmirstot par ādas komfortu. Varat skūties, izmantojot ādas komforta sistēmu, vai apgriezt matiņus, izmantojot iekļauto 3 mm garuma ķemmi.
Skatīt visas priekšrocības

Pasaulē iecienītākais elektriskais vīriešu bārdas kopšanas zīmols1

Visur zem kakla līnijas

Īss griezums, komfortabla skūšanās

  • Ādas komforta sistēma

  • 1 uzliekama ķemme, 3 mm

  • 50 min izmantošana bez vada/8 h uzlāde

Ērta visu ķermeņa zonu matiņu apgriešana vai skūšana

Ērta visu ķermeņa zonu matiņu apgriešana vai skūšana

Radīts drošai un ērtai lietošanai padusēs, uz krūtīm un vēdera, muguras un pleciem, cirkšņu zonai un kājām. Ādas komforta sistēma satver un nogriež dažāda garuma matiņus bez nepieciešamības izmantot vairākus instrumentus, un asās malas nenāk saskarē ar ādu. Divvirzienu trimmeri apgriež garākus matiņus, ko noskuj sietiņš īsākam griezumam.

Apaļi gali un hipoalergēnisks sietiņš ādas komfortam

Apaļi gali un hipoalergēnisks sietiņš ādas komfortam

Ādas komforta sistēmai ir hipoalergēnisks sietiņš un apaļi gali aizsargā jūsu ādu skūšanās laikā.

Iekļauta 3 mm ķemme īsam griezumam

Iekļauta 3 mm ķemme īsam griezumam

Iekļauta 1 ķemme dabiskam 3 mm griezumam. Piestipriniet ķemmi uz skūšanas sistēmas, lai apgriezt matiņus fiksētā 3 mm garumā. Varat izmantot skūšanas sistēmu bez ķemmes, lai iegūtu īsāku rezultātu. Biezākiem matiņiem ieteicams veikt iepriekšēju apgriešanu ar ķemmi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.4

no 5

336

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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