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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
1 uzliekama ķemme, 3 mm
Kontūrām sekojošs 2D skuveklis
50 min lietošanas laiks bez vada
Skuvekļa galviņai ir patentēti noapaļoti gali un hipoalergēnisks sietiņš, kas pasargā ādu no griezumiem un skrāpējumiem skūšanās laikā.
Ar divvirzienu trimmeri un 3 mm ķemmi varat apgriezt jebkurā virzienā augošus matus. Biezākiem matiem ieteicams veikt iepriekšēju apgriešanu.
Mitrās un sausās skūšanās ķermeņa skuveklis ir pilnībā ūdensizturīgs, tādēļ varat to izmantot gan dušā, gan ārpus tās, un viegli tīrīt skuvekli. Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojiet ar sausu apmatojumu pirms mazgāšanās.
4.4
no 5
336
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji.