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  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
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  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
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  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas

Izbeigta ražošana

Bodygroom series 3000Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris

BG3010/15

4.4
| (336) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
Skatīt visas priekšrocības

Pasaulē iecienītākais elektriskais vīriešu bārdas kopšanas zīmols1

2D sekošana kontūrām ar ādas aizsardzības tehnoloģiju

Gluda ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas

  • 1 uzliekama ķemme, 3 mm

  • Kontūrām sekojošs 2D skuveklis

  • 50 min lietošanas laiks bez vada

Skūšanās ar drošību un komfortu jūsu smalkajai ādai

Skūšanās ar drošību un komfortu jūsu smalkajai ādai

Skuvekļa galviņai ir patentēti noapaļoti gali un hipoalergēnisks sietiņš, kas pasargā ādu no griezumiem un skrāpējumiem skūšanās laikā.

Divvirzienu trimmeris un ķemme griešanai jebkurā virzienā

Divvirzienu trimmeris un ķemme griešanai jebkurā virzienā

Ar divvirzienu trimmeri un 3 mm ķemmi varat apgriezt jebkurā virzienā augošus matus. Biezākiem matiem ieteicams veikt iepriekšēju apgriešanu.

100% ūdensdrošs ķermeņa skuveklis

100% ūdensdrošs ķermeņa skuveklis

Mitrās un sausās skūšanās ķermeņa skuveklis ir pilnībā ūdensizturīgs, tādēļ varat to izmantot gan dušā, gan ārpus tās, un viegli tīrīt skuvekli. Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojiet ar sausu apmatojumu pirms mazgāšanās.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.4

no 5

336

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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Atrunas

  1. 2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji. 