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  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
  • Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai

Body Groomer 3000 SeriesAr Triple Protect skūšanās sistēmu

BG3480/15

4.4
| (336) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai
Neticami vienkārša ķermeņa kopšana un uzlabots komforts ādai. Triple Protect skūšanās sistēma nodrošina gludu skuvumu arī intīmajās zonās, savukārt 2 vai 3 mm ķemmes piederums palīdzēs iegūt griezumu ar izteiktu precizitāti.
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Pasaulē iecienītākais elektriskais vīriešu bārdas kopšanas zīmols1

Gludam un komfortablam rezultātam

Vienkārša ķermeņa kopšana gludai ādai

  • Triple Protect skūšanās sistēma

  • Gludi skūta āda

  • Divvirzienu apgriešanas ķemmes

  • 100% drošs lietošanai dušā

Ādu saudzējoša patentēta griešanas tehnoloģija

Ādu saudzējoša patentēta griešanas tehnoloģija

Triple Protect skūšanas sistēmas daļu lodīšveida gali gādā par ādas komfortu, plāksnes rombveida atveres saudzīgi piekļaujas pie saspiestās ādas, savukārt aizsarguzgalis būtiski mazina ādas kairinājumu.

Vienmērīgi apgriezti 0,2 mm gari mati

Vienmērīgi apgriezti 0,2 mm gari mati

Ar mūsu griešanas tehnoloģiju varat matus precīzi apgriezt līdz 0,2 mm garumā un iegūt gludi skūtu ādu. Skuvekļa aizsargplāksne ar rombveida atverēm gādā par vienmērīgu rezultātu, tāpēc āda šķiet gluda un atsvaidzināta.

Matu apgriešana jebkurā virzienā ar uzspraužamām ķemmēm

Matu apgriešana jebkurā virzienā ar uzspraužamām ķemmēm

Divvirzienu ķemmes ļauj griezt jebkurā virzienā, turklāt garumu — 2 mm vai 3 mm — var pielāgot, lai ērti un raiti apgrieztu matus vēlamajā veidā jebkurā ķermeņa daļā, pat intīmajās zonās.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.4

no 5

336

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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  1. 2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji. 

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