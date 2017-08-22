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Triple Protect skūšanās sistēma
Gludi skūta āda
Divvirzienu apgriešanas ķemmes
100% drošs lietošanai dušā
Triple Protect skūšanas sistēmas daļu lodīšveida gali gādā par ādas komfortu, plāksnes rombveida atveres saudzīgi piekļaujas pie saspiestās ādas, savukārt aizsarguzgalis būtiski mazina ādas kairinājumu.
Ar mūsu griešanas tehnoloģiju varat matus precīzi apgriezt līdz 0,2 mm garumā un iegūt gludi skūtu ādu. Skuvekļa aizsargplāksne ar rombveida atverēm gādā par vienmērīgu rezultātu, tāpēc āda šķiet gluda un atsvaidzināta.
Divvirzienu ķemmes ļauj griezt jebkurā virzienā, turklāt garumu — 2 mm vai 3 mm — var pielāgot, lai ērti un raiti apgrieztu matus vēlamajā veidā jebkurā ķermeņa daļā, pat intīmajās zonās.
4.4
no 5
336
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji.
Ja ierīci 90 dienās pēc iegādes reģistrē tīmekļa vietnē Philips.com