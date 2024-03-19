30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Regulējama ķemme ar 5 dažādiem garumiem (3, 5, 7, 9 ,11 mm)
4D kontūrai sekojošs skuveklis
80 min darbības laiks bez vada / 1 h uzlāde
Līdz pat 5 gadu garantija
Tagad jūs varat pārliecinoši apgriezt un noskūt visus matiņus zem kakla tikai ar vienu rīku. Izmantojiet Philips Bodygroom 7000 visa ķermeņa trimmeri un skuvekli, lai ar vienu uzgali vienmērīgi apgrieztu matiņus uz muguras, pleciem, krūtīm, vēdera, zem rokām, uz rokām, uz cirkšņiem un kājām.
Pateicoties 4 virzienos grozāmai galviņai, šis regulējamais ķermeņa skuveklis pielāgojas katrai jūsu ķermeņa kontūrai, gādājot par gludu skuvumu.
Integrētais trimmeris ar regulējamu ķemmi ir izstrādāts, lai nodrošinātu lielāku jaudu un nogrieztu pat biezākos matiņus. Iegūstiet dabisku izskatu vai gludu skuvumu, pateicoties 5 mm garuma regulējamai ķemmei ar 3 mm līdz 11 mm garumu.
Godalgas
4.2
no 5
35
Atsauksmes
81%
ieteica šo produktu
DiksD
19/03/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Ērts
Ērti ka ir divi darbības mehānismi vienā. Ūdens izturīgs.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris
Ingusis2
23/01/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Produkts
Laba lieta, iesaku!!! Ļoti noderīga lieta mājsaimniecībā...
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris
Janka
14/07/2019
Latvija
Kvalatatīvs produkts
Ātri uzlādējas,ilgi tur baterija,pieņemama cena Neslīd ārā no rokām. Dažreiz plēšs matiņus,bet varbūt iemesls ir ka par garu matiņi. Citreiz liekas neparocīgs.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris
2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji.
Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.