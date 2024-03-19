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  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
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  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
  • Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas

Izbeigta ražošana

Bodygroom Series 7000Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris

BG7025/15

4.2
| (35) Atsauksmes | 81% ieteica šo produktu

1 godalga

Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas
Izmantojot Series 7000 ar unikālajām dubultajām apmatojuma kopšanas galviņām un uzlabotu drošības tehnoloģiju, jūs droši varat pārslēgties starp skūšanos un matiņu apgriešanas režīmu. Precīzi rezultāti visās ķermeņa zonās, pateicoties 4D kontūrām sekojošajam skuveklim un 5 trimmera garuma iestatījumiem.
Skatīt visas priekšrocības

Pasaulē iecienītākais elektriskais vīriešu bārdas kopšanas zīmols1

4D kontūrai sekojošs un uzlabota ādas aizsardzība

Precīza ķermeņa kopšana, droša pat zem jostas vietas

  • Regulējama ķemme ar 5 dažādiem garumiem (3, 5, 7, 9 ,11 mm)

  • 4D kontūrai sekojošs skuveklis

  • 80 min darbības laiks bez vada / 1 h uzlāde

  • Līdz pat 5 gadu garantija

Speciālas griešanas un skūšanas galviņas vienā integrētā dizainā

Tagad jūs varat pārliecinoši apgriezt un noskūt visus matiņus zem kakla tikai ar vienu rīku. Izmantojiet Philips Bodygroom 7000 visa ķermeņa trimmeri un skuvekli, lai ar vienu uzgali vienmērīgi apgrieztu matiņus uz muguras, pleciem, krūtīm, vēdera, zem rokām, uz rokām, uz cirkšņiem un kājām.

Gluda un ērta ķermeņa skūšana ar 4D kontūru izsekošanu

Gluda un ērta ķermeņa skūšana ar 4D kontūru izsekošanu

Pateicoties 4 virzienos grozāmai galviņai, šis regulējamais ķermeņa skuveklis pielāgojas katrai jūsu ķermeņa kontūrai, gādājot par gludu skuvumu.

Kontrolējiet matiņu garumu ar iebūvētu, regulējamu trimmeri

Kontrolējiet matiņu garumu ar iebūvētu, regulējamu trimmeri

Integrētais trimmeris ar regulējamu ķemmi ir izstrādāts, lai nodrošinātu lielāku jaudu un nogrieztu pat biezākos matiņus. Iegūstiet dabisku izskatu vai gludu skuvumu, pateicoties 5 mm garuma regulējamai ķemmei ar 3 mm līdz 11 mm garumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.2

no 5

35

Atsauksmes

81%

ieteica šo produktu

3

19/03/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ērts

Ērti ka ir divi darbības mehānismi vienā. Ūdens izturīgs.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris

23/01/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Produkts

Laba lieta, iesaku!!! Ļoti noderīga lieta mājsaimniecībā...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris

14/07/2019

Latvija

Latvija

Kvalatatīvs produkts

Ātri uzlādējas,ilgi tur baterija,pieņemama cena Neslīd ārā no rokām. Dažreiz plēšs matiņus,bet varbūt iemesls ir ka par garu matiņi. Citreiz liekas neparocīgs.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Ūdensdrošs cirkšņu zonas un ķermeņa trimmeris

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Atrunas

  1. 2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji. 

  1. Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.