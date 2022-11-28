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  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
  • Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma

3000 SeriesAir Styler

BHA301/00

4.7
| (389) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma
Vienlaikus žāvējiet un ieveidojiet – Philips Air Styler Essential ļauj izveidot skaistus, dabīgus sakārtojumus, nodrošinot jūsu matiem kopšanu. 3 iekļautie uzgaļi ir piemēroti gan gariem, gan īsiem matiem, tāpēc varat izbaudīt vienkāršu veidošanu.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Vienkārša matu ieveidošana neatkarīgi no to garuma

  • 3 uzgaļi

  • Keramika ar argāna eļļu

800 W veidošanas jauda, lai rezultāts būtu kā pēc salona apmeklējuma

800 W veidošanas jauda, lai rezultāts būtu kā pēc salona apmeklējuma

Air Styler ar 800 W gaisa plūsmu saudzīgai matu žāvēšanai un ieveidošanai. Katru dienu iegūstiet rezultātus kā pēc salona apmeklējuma.

38 mm ThermoBrush gludām un cirtainām frizūrām

38 mm ThermoBrush gludām un cirtainām frizūrām

ThermoBrush ir īpaši plats diametrs – 38 mm. Cilindra platums to padara par perfektu matu ieveidošanas rīku gan gludu, gan cirtainu frizūru izveidei.

22 mm ThermoBrush vieglai loku ieveidošanai

22 mm ThermoBrush vieglai loku ieveidošanai

ThermoBrush ir mazs diametrs – 22 mm. Cilindra platums to padara par izcilu matu ieveidošanas rīku vieglai loku izveidei.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

389

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Plusi

Puikiai purena, glotnina

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Lengvas ir patogus

Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 