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  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu

5000 SeriesAir Styler

BHA530/00

4.6
| (141) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
Philips Air Styler 5000 – vienkāršai matu ieveidošanai ik dienu. Siltais gaiss tiek vienmērīgi sadalīts visā sukas garumā, un jonu iedarbība palielina matu mirdzumu.
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Preserve up to 95% of hair moisture1

Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu

  • 5 ieveidošanas uzgaļi

  • Vienmērīga karstuma sadale

  • Četras reizes vairāk jonu*

  • Keramika ar argāna eļļu

Mazāka pārkarsēšana ar EHD tehnoloģiju

Vienmērīgās karstuma sadales tehnoloģija nodrošina maksimālu matu aizsardzību pret pārkaršanu un tādējādi palīdz saglabāt veselīgus un mirdzošus matus.

Četras reizes lielāka jonu iedarbība*

Šis matu ieveidotājs nodrošina tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādēti negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas “nepūkojas”.

Trīs pielāgojami siltuma un ātruma iestatījumi vieglai lietošanai

Izbaudiet trīs karstuma un divu ātruma iestatījumu kombināciju, kas radīs nevainojamu gala rezultātu. Varat izvēlēties lēnu un ātru ātruma iestatījumu ar 3 atbilstošiem karstuma iestatījumiem: vēss, kopšana un karsts. Daudzveidīgie iestatījumi nodrošina jaudīgu gaisa plūsmu ar saudzējošu temperatūru, lai varat veikt precīzu un pielāgotu matu ieveidošanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

141

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Formavimo šukos paliko puikų įspūdį

Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

16/04/2024

Lietuva

Lietuva

Labai patogios naudoti

Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.

Plusi

Geri priedai, patogus naudojimas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Šukos

Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. salīdzinājumā ar HP8656

  2. Lāpstiņveida sukai