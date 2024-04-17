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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
5 ieveidošanas uzgaļi
Vienmērīga karstuma sadale
Četras reizes vairāk jonu*
Keramika ar argāna eļļu
Vienmērīgās karstuma sadales tehnoloģija nodrošina maksimālu matu aizsardzību pret pārkaršanu un tādējādi palīdz saglabāt veselīgus un mirdzošus matus.
Šis matu ieveidotājs nodrošina tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādēti negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas “nepūkojas”.
Izbaudiet trīs karstuma un divu ātruma iestatījumu kombināciju, kas radīs nevainojamu gala rezultātu. Varat izvēlēties lēnu un ātru ātruma iestatījumu ar 3 atbilstošiem karstuma iestatījumiem: vēss, kopšana un karsts. Daudzveidīgie iestatījumi nodrošina jaudīgu gaisa plūsmu ar saudzējošu temperatūru, lai varat veikt precīzu un pielāgotu matu ieveidošanu.
4.6
no 5
141
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Šukos123
17/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Formavimo šukos paliko puikų įspūdį
Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
GrožioGuru
16/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Labai patogios naudoti
Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.
Plusi
Geri priedai, patogus naudojimas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jolsa
12/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Šukos
Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
salīdzinājumā ar HP8656
Lāpstiņveida sukai