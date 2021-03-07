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Rotējoša apjoma suka
Ar joniem un turmalīnu
2 uzgaļi
Šis 1000 W matu fēns nodrošina optimālu gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu. Rezultāti ir nevainojami katru dienu.
Kondicionēšana ar joniem izžāvē matus bez statiskās elektrības. Tiek atbrīvoti negatīvi lādētie joni, samazinot sprogošanos un padarot gludākas matu kutikulas, kā arī padarot intensīvāku matu mirdzumu un spīdumu. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas izskatās lieliski.
Veidotāja unikālais turmalīna keramikas pārklājums aizsargā un atjauno matus veidošanas laikā. Šis īpašais pārklājums efektīvi vada siltumu bez karstajiem punktiem un uzlabo mirdzumu ar katru kustību.
4.5
no 5
497
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Upene
07/03/2021
Latvija
Kāpēc es agrāk nezināju par šādu ierīci?
Tas būtu man aiztaupījis veselu lērumu pārdzīvojumu par maniem matiem! Iepriekš 14 gadus lietoju arī Philips brush tipa ieveidotāju. Ar šo jauno fēnu pat smalki mati izskatās kā ieveidoti frizētavā, ieveidojums saglabājas ļoti ilgi. Un pats galvenais ir, ka tas materiāls šķiet kaut kā regulē karstuma plūsmu, jo matu no ieveidošanas vienkārši vairs nelūst! Ļoti iesaku šo ierīci!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8664/00 Airstyler
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8664/00 Airstyler
intrp
18/09/2017
Latvija
Lielisks produkts
Ļoti kvalitatīvs fēns, lielā jauda palīdz matus ātri ieveidot un izžāvēt. Mati izskatās veselīgi un gludi. Kā arī īpaši parocīga ir suka ar ievelkamiem sariem. Nedaudz jāapgūst lietošana.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8666/00 Airstyler
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8666/00 Airstyler
Assizi
10/05/2017
Latvija
Verificēts pircējs
izcils produkts
Esmu ļoti apmierināta ar iegādāto preci. Viegli saprotama lietošana un rezultāts ir kā no salona. Pat paņemot līdzi tālākā ekskursijā, man nebija jādomā par to,kā tikt pie perfektas frizūras pašas rokām.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8664/00 Airstyler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8664/00 Airstyler
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)