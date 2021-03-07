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  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
  • Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus

7000 SeriesAirstyler

BHA710/00

4.5
| (497) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu
Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus
Izmantojiet Philips dinamiskā apjoma suku, lai izveidotu dažādus matu sakārtojumus, saglabājot matus gludus un mirdzošus. 50 mm pagriežamā dabisku saru suka piešķir kuplumu un ļauj matiem krist brīvi, bet suka ar ievelkamiem sariem ieveido izteiksmīgas lokas bez sapīšanās.
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Preserve up to 95% of hair moisture1

Philips rotējošā apjoma suka ar 2 uzgaļiem

Daudzpusīga ieveidošana, lai iegūtu gludus un spīdīgus matus

  • Rotējoša apjoma suka

  • Ar joniem un turmalīnu

  • 2 uzgaļi

1000 W jauda izciliem rezultātiem

1000 W jauda izciliem rezultātiem

Šis 1000 W matu fēns nodrošina optimālu gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu. Rezultāti ir nevainojami katru dienu.

Kondicionēšana ar joniem novērš sprogošanos, palielina mirdzumu

Kondicionēšana ar joniem novērš sprogošanos, palielina mirdzumu

Kondicionēšana ar joniem izžāvē matus bez statiskās elektrības. Tiek atbrīvoti negatīvi lādētie joni, samazinot sprogošanos un padarot gludākas matu kutikulas, kā arī padarot intensīvāku matu mirdzumu un spīdumu. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas izskatās lieliski.

Turmalīna keramika uzlabo matu mirdzumu

Turmalīna keramika uzlabo matu mirdzumu

Veidotāja unikālais turmalīna keramikas pārklājums aizsargā un atjauno matus veidošanas laikā. Šis īpašais pārklājums efektīvi vada siltumu bez karstajiem punktiem un uzlabo mirdzumu ar katru kustību.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

497

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

07/03/2021

Latvija

Latvija

Kāpēc es agrāk nezināju par šādu ierīci?

Tas būtu man aiztaupījis veselu lērumu pārdzīvojumu par maniem matiem! Iepriekš 14 gadus lietoju arī Philips brush tipa ieveidotāju. Ar šo jauno fēnu pat smalki mati izskatās kā ieveidoti frizētavā, ieveidojums saglabājas ļoti ilgi. Un pats galvenais ir, ka tas materiāls šķiet kaut kā regulē karstuma plūsmu, jo matu no ieveidošanas vienkārši vairs nelūst! Ļoti iesaku šo ierīci!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8664/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8664/00 Airstyler

18/09/2017

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Ļoti kvalitatīvs fēns, lielā jauda palīdz matus ātri ieveidot un izžāvēt. Mati izskatās veselīgi un gludi. Kā arī īpaši parocīga ir suka ar ievelkamiem sariem. Nedaudz jāapgūst lietošana.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8666/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8666/00 Airstyler

10/05/2017

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

izcils produkts

Esmu ļoti apmierināta ar iegādāto preci. Viegli saprotama lietošana un rezultāts ir kā no salona. Pat paņemot līdzi tālākā ekskursijā, man nebija jādomā par to,kā tikt pie perfektas frizūras pašas rokām.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8664/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8664/00 Airstyler

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 