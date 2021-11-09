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  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
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  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
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  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību
  • Ideālas cirtas ar vienu kustību

Izbeigta ražošana

StyleCareMatu ieveidotājs

BHB864/00

4.9
| (28) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideālas cirtas ar vienu kustību
Viegli izveidojiet perfektas, klasiskas cirtas ar mūsu jauno matu veidotāju. Cilindrs ar turmalīna keramikas pārklājumu nodrošina jūsu matiem perfektu aizsardzību, gludumu un spīdumu. 200°C karstums ļauj radīt burvīgas cirtas ar vienu kustību.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Ideālas cirtas ar vienu kustību

  • 25 mm vidēja garuma cilindrs

  • Turmalīna keramiskais pārklājums

  • Digitāli temperatūras iestatījumi

Turmalīna keramika izcilam gludumam un mirdzumam

Turmalīna keramika izcilam gludumam un mirdzumam

Gludais keramiskais cilindrs novērš matu bojāšanu veidošanas laikā. Tas ir piesātināts ar turmalīnu, lai piešķirtu matiem izcilu gludumu un mirdzumu.

8 digitāli temperatūras iestatījumi pilnīgai kontrolei

Digitāls displejs ar 8 temperatūras iestatījumiem nodrošina jums pilnīgu kontroli, lai noregulētu temperatūru atbilstoši jūsu matu tipam, novēršot bojājumu iespēju.

Līdz 200 °C perfektam rezultātam

Līdz 200 °C perfektam rezultātam

Ar augstu temperatūru jūs varat mainīt matu formu un izveidot tādas cirtas, kā vēlaties.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

28

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальная укладка

Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!

Plusi

Цена, качество и крутой результат

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка

08/11/2021

Україна

Україна

Помощница моей красоты

Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!

Plusi

качество

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка

01/11/2021

Україна

Україна

за свою стоимость лучше ненайти

Купил маме на подарок . Быстро нагревается , есть регулировка температуры , оптимальный диаметр . Недостатков не увидели .

Plusi

Только плюсы

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 