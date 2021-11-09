30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
25 mm vidēja garuma cilindrs
Turmalīna keramiskais pārklājums
Digitāli temperatūras iestatījumi
Gludais keramiskais cilindrs novērš matu bojāšanu veidošanas laikā. Tas ir piesātināts ar turmalīnu, lai piešķirtu matiem izcilu gludumu un mirdzumu.
Digitāls displejs ar 8 temperatūras iestatījumiem nodrošina jums pilnīgu kontroli, lai noregulētu temperatūru atbilstoši jūsu matu tipam, novēršot bojājumu iespēju.
Ar augstu temperatūru jūs varat mainīt matu formu un izveidot tādas cirtas, kā vēlaties.
4.9
no 5
28
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Plusi
Цена, качество и крутой результат
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Plusi
качество
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка
01/11/2021
Україна
за свою стоимость лучше ненайти
Купил маме на подарок . Быстро нагревается , есть регулировка температуры , оптимальный диаметр . Недостатков не увидели .
Plusi
Только плюсы
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB864/00 Плойка
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)