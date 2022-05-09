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15
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Sekundes
Izbeigta ražošana
Iegūstiet pārliecību par savām cirtām
Izcilais matu galu veidotājs ir pirmais matu veidotājs, kurš veidošanas laikā aizsargā trauslus matu galus. Ar mūsu jaunizveidoto SplitStop tehnoloģiju jūs bez raizēm varat izveidot maigas cirtas un nekautrējoties lepoties ar saviem matiem.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
32 mm liels cilindrs
SplitStop tehnoloģija
Keratīna piesātinājums
Digitāli temperatūras iestatījumi
Mūsu noslēpums vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos ir jaunā SplitStop tehnoloģija. Tā ir unikāla optimizētas karstuma veiktspējas un samazināta berzes līmeņa kombinācija, kas padara matus veselīgus no saknēm līdz pašiem galiņiem. Nav pēkšņu temperatūras izmaiņu, tāpēc cilindrs visā garumā vienmērīgi un nepārtraukti nodrošina optimālu karstumu matu veidošanas laikā. Veidojiet perfektas cirtas ar veselīgākiem, dzīvīgākiem matu galiem.
Keratīns ir nozīmīga matu sastāvdaļa, kas padara matus izturīgus, veselīgus un piešķir tiem lielisku izskatu. Keramiskais pārklājums ir bagātināts ar keratīnu, lai nodrošinātu matiem vēl labāku kopšanu.
Digitāls displejs ar 8 temperatūras iestatījumiem nodrošina jums pilnīgu kontroli, lai noregulētu temperatūru atbilstoši jūsu matu tipam, novēršot bojājumu iespēju.
4.6
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Sanjolina
09/05/2022
Srbija
Super stajler
Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Izmantošanas datums 2020-05-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends
Izmantošanas datums 2020-05-09
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Plusi
lesklé vlasy po použití
Mīnusi
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Izmantošanas datums 2020-04-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Izmantošanas datums 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
pēc 2 gadu ilgas matu veidošanas simulācijas pie 180 °C nesašķeltiem vidusmēra eiropieša matiem