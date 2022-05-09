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  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

StyleCareIzcilais matu galu veidotājs

BHB868/00

4.6

| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Iegūstiet pārliecību par savām cirtām

Izcilais matu galu veidotājs ir pirmais matu veidotājs, kurš veidošanas laikā aizsargā trauslus matu galus. Ar mūsu jaunizveidoto SplitStop tehnoloģiju jūs bez raizēm varat izveidot maigas cirtas un nekautrējoties lepoties ar saviem matiem.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Līdz 95 % nesašķelti matu gali*

Iegūstiet pārliecību par savām cirtām

  • 32 mm liels cilindrs

  • SplitStop tehnoloģija

  • Keratīna piesātinājums

  • Digitāli temperatūras iestatījumi

SplitStop tehnoloģija vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos

SplitStop tehnoloģija vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos

Mūsu noslēpums vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos ir jaunā SplitStop tehnoloģija. Tā ir unikāla optimizētas karstuma veiktspējas un samazināta berzes līmeņa kombinācija, kas padara matus veselīgus no saknēm līdz pašiem galiņiem. Nav pēkšņu temperatūras izmaiņu, tāpēc cilindrs visā garumā vienmērīgi un nepārtraukti nodrošina optimālu karstumu matu veidošanas laikā. Veidojiet perfektas cirtas ar veselīgākiem, dzīvīgākiem matu galiem.

Keratīna piesātinājums labākai kopšanai

Keratīna piesātinājums labākai kopšanai

Keratīns ir nozīmīga matu sastāvdaļa, kas padara matus izturīgus, veselīgus un piešķir tiem lielisku izskatu. Keramiskais pārklājums ir bagātināts ar keratīnu, lai nodrošinātu matiem vēl labāku kopšanu.

8 digitāli temperatūras iestatījumi pilnīgai kontrolei

Digitāls displejs ar 8 temperatūras iestatījumiem nodrošina jums pilnīgu kontroli, lai noregulētu temperatūru atbilstoši jūsu matu tipam, novēršot bojājumu iespēju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

09/05/2022

Srbija

Srbija

Super stajler

Cak i cerk od 6 godina i uvijam kosu za "specijalne prilike "ne steti kosu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends

Izmantošanas datums 2020-05-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Aparat za uvijanje kose Sublime Ends

Izmantošanas datums 2020-05-09

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Po použití jsou vlasy krásně leskle

S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá

Plusi

lesklé vlasy po použití

Mīnusi

při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Izmantošanas datums 2020-04-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Izmantošanas datums 2020-04-04

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jsem maximálně spokojená.

Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. pēc 2 gadu ilgas matu veidošanas simulācijas pie 180 °C nesašķeltiem vidusmēra eiropieša matiem