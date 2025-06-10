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Ar viedu loku veid. sistēmu
2x vairāk matu vienā reizē
Vertikāla satveršana
Viedi loku aizsargi
Baudiet vislabāko ieveidošanas pieredzi ar mūsu viedo loku ieveidošanas sistēmu. Šajā novatoriskajā sistēmā ietilpst vairākas uzlabotas funkcijas. Varat izveidot lieliskas, noturīgas lokas, tikai pieskaroties pogai, kas darbona divus automātiski rotējošus viedus loku aizsargus. Katra jūsu matu šķipsna tiek ieveidota ar profesionāla stilista darba kvalitāti, vienlaikus aizsargājot jūsu matus. Pārdomātā loku ieveidošanas tehnoloģija ļauj automātiskajām lokšķērēm radīt noturīgu rezultātu ar saudzējošu temperatūras iestatījumu. Ierīces garais cilindrs, ērtā vertikālā satveršana un atvērtā konstrukcija, kas pielāgota matu dabiskajam plūdumam, palīdz viegli ieveidot matus.
Mūsu automātiskajām lokšķērēm ir par 113% lielāka ieveidošanas virsma*, tāpēc varat ieveidot 2x vairāk matu vienā reizē. Ātri un viegli ieveidojamas perfektas lokas.
Automātiskās lokšķēres iespējams turēt dabiskā vertikālā pozīcijā, lai viegli ieveidotu perfekti konstantas lokas. Darbības pogas ir novietotas blakus rokturim, lai tās būtu intuitīvi lietojamas. Loku veidošanas nodalījuma izliektā, sievišķīgā forma padara ieveidošanu ērtu arī galvas ādas tuvumā.
4.8
no 5
1023
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Elīna1991
10/06/2025
Latvija
Perfekts!!!!
Ideāls palīgs matu lokošanā. Es teiktu best on the market’
Plusi
Ideāls
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
30/05/2025
Latvija
Matus saudzējošs veidotājs ar SenseIQ funkciju 🩷
Pirmkārt, es mīlu šīs automātiskās ierīces ērtumu! Lokas var ieveidot kaut skatoties TV, tas ir vienkārši un droši, salīdzinot ar tipiskajām lokšķērēm, un tās ir viegli noturēt rokās, pateicoties ergonomiskajam dizainam. + WawePro piedāvā izveidot 5 veidu lokas, kas arī ir super ērts risinājums, nav jāmaina uzgaļi vai jāiegādājas vairākas ierīces. Otrkārt, ietaupīts laiks! Loku veidošana man iepriekš aizņēma vismaz uz pusi vairāk laika, kā šobrīd. Šķipsna tiek izveidota vien dažās sekundēs, un lokotājs nopīkst, lai signalizētu, ka loka ir gatava! (ar parastām lokšķērēm, es pati skaitu sekundes, un gala rezultātā jūtos nogurusi no procesa ilguma 😅) Treškārt, galvenokārt, ierīce matus saudzē! 🩷 Uz maniem matiem tiek izmantots mazāk karstuma, kas nav iespējams ar vienkāršām lokšķērēm. WawePro analizē izmantoto karstumu uz matiem, lai tos lokotu pēc iespējas saudzīgāk, to es patiesi novērtēju! Turklāt, esmu patīkami pārsteigta, ka mati neelektrizējas un nav ierastās sausuma sajūtas, kuru kādreiz likās pašsaprotama.
Plusi
Viennozīmīgi, laiks izmest veco, kas to vien dara, kā matus bojā!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
Megija
08/04/2025
Latvija
Spīdīgas lokas 10 minūtēs
Mati pēc ieveidošanas paliek gludi, spīdīgi un joprojām veselīgi, bez sausuma sajūtas. Pat šķita, ka mati ir mazāk elektrizēti un vieglāk kontrolējami nekā parasti. Ierīce ātri uzkarst un lokas izskatās ļoti dabiskas. Kā arī šī ir ideālā ierīce, lai ietaupītu laiku, jo matu ieveidošana prasa burtiski 10–15 minūtēs.
Plusi
Ļoti ātri uzkarst, bet ne no ārpuses, kas novērš apdedzināšanās risku. Lokas var izveidot 10-15 minūtēs. Ierīcei ir dažādi ieveidošanas veidi un iestatījumi, kas nozīmē, ka saņem vairākus produktus par vienu cenu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
salīdzinājuma ar Philips HPS940