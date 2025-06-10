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  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas
  • Jūsu sapņu lokas

StyleCare PrestigeAutom. lokšķēres

BHB876/00

4.8
| (1023) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Jūsu sapņu lokas
Philips StyleCare Prestige Auto Curler taisnotājs automātiski padara jūsu sapņu lokas par realitāti, izmantojot novatorisko viedās ieveidošanas sistēmu. Ieveidojiet savas sapņu lokas, apstrādājot 2x vairāk matu vienā reizē*
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

2x vairāk matu vienā reizē*

Jūsu sapņu lokas

  • Ar viedu loku veid. sistēmu

  • 2x vairāk matu vienā reizē

  • Vertikāla satveršana

  • Viedi loku aizsargi

Vieda loku veid. sistēma vislabākajai ieveidošanas pieredzei

Vieda loku veid. sistēma vislabākajai ieveidošanas pieredzei

Baudiet vislabāko ieveidošanas pieredzi ar mūsu viedo loku ieveidošanas sistēmu. Šajā novatoriskajā sistēmā ietilpst vairākas uzlabotas funkcijas. Varat izveidot lieliskas, noturīgas lokas, tikai pieskaroties pogai, kas darbona divus automātiski rotējošus viedus loku aizsargus. Katra jūsu matu šķipsna tiek ieveidota ar profesionāla stilista darba kvalitāti, vienlaikus aizsargājot jūsu matus. Pārdomātā loku ieveidošanas tehnoloģija ļauj automātiskajām lokšķērēm radīt noturīgu rezultātu ar saudzējošu temperatūras iestatījumu. Ierīces garais cilindrs, ērtā vertikālā satveršana un atvērtā konstrukcija, kas pielāgota matu dabiskajam plūdumam, palīdz viegli ieveidot matus.

Garāks cilindrs, lai ieveidotu 2x vairāk matu vienā reizē

Garāks cilindrs, lai ieveidotu 2x vairāk matu vienā reizē

Mūsu automātiskajām lokšķērēm ir par 113% lielāka ieveidošanas virsma*, tāpēc varat ieveidot 2x vairāk matu vienā reizē. Ātri un viegli ieveidojamas perfektas lokas.

Vertikāla satveršana vieglai lietošanai

Automātiskās lokšķēres iespējams turēt dabiskā vertikālā pozīcijā, lai viegli ieveidotu perfekti konstantas lokas. Darbības pogas ir novietotas blakus rokturim, lai tās būtu intuitīvi lietojamas. Loku veidošanas nodalījuma izliektā, sievišķīgā forma padara ieveidošanu ērtu arī galvas ādas tuvumā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

1023

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

10/06/2025

Latvija

Latvija

Perfekts!!!!

Ideāls palīgs matu lokošanā. Es teiktu best on the market’

Plusi

Ideāls

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

30/05/2025

Latvija

Latvija

Matus saudzējošs veidotājs ar SenseIQ funkciju 🩷

Pirmkārt, es mīlu šīs automātiskās ierīces ērtumu! Lokas var ieveidot kaut skatoties TV, tas ir vienkārši un droši, salīdzinot ar tipiskajām lokšķērēm, un tās ir viegli noturēt rokās, pateicoties ergonomiskajam dizainam. + WawePro piedāvā izveidot 5 veidu lokas, kas arī ir super ērts risinājums, nav jāmaina uzgaļi vai jāiegādājas vairākas ierīces. Otrkārt, ietaupīts laiks! Loku veidošana man iepriekš aizņēma vismaz uz pusi vairāk laika, kā šobrīd. Šķipsna tiek izveidota vien dažās sekundēs, un lokotājs nopīkst, lai signalizētu, ka loka ir gatava! (ar parastām lokšķērēm, es pati skaitu sekundes, un gala rezultātā jūtos nogurusi no procesa ilguma 😅) Treškārt, galvenokārt, ierīce matus saudzē! 🩷 Uz maniem matiem tiek izmantots mazāk karstuma, kas nav iespējams ar vienkāršām lokšķērēm. WawePro analizē izmantoto karstumu uz matiem, lai tos lokotu pēc iespējas saudzīgāk, to es patiesi novērtēju! Turklāt, esmu patīkami pārsteigta, ka mati neelektrizējas un nav ierastās sausuma sajūtas, kuru kādreiz likās pašsaprotama.

Plusi

Viennozīmīgi, laiks izmest veco, kas to vien dara, kā matus bojā!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

08/04/2025

Latvija

Latvija

Spīdīgas lokas 10 minūtēs

Mati pēc ieveidošanas paliek gludi, spīdīgi un joprojām veselīgi, bez sausuma sajūtas. Pat šķita, ka mati ir mazāk elektrizēti un vieglāk kontrolējami nekā parasti. Ierīce ātri uzkarst un lokas izskatās ļoti dabiskas. Kā arī šī ir ideālā ierīce, lai ietaupītu laiku, jo matu ieveidošana prasa burtiski 10–15 minūtēs.

Plusi

Ļoti ātri uzkarst, bet ne no ārpuses, kas novērš apdedzināšanās risku. Lokas var izveidot 10-15 minūtēs. Ierīcei ir dažādi ieveidošanas veidi un iestatījumi, kas nozīmē, ka saņem vairākus produktus par vienu cenu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. salīdzinājuma ar Philips HPS940