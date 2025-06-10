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  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski
  • Skaistas un koptas lokas, automātiski

8000 SeriesAutoCurler ar SenseIQ tehnoloģiju

BHB887/00

4.8
| (1010) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Skaistas un koptas lokas, automātiski
Philips Auto Curler 8000 ar SenseIQ tehnoloģiju pārvērš taisnus matus cirtainos dažu sekunžu laikā, saglabājot 95% jūsu matu dabiskā spēka**. Skaistām un veselīga izskata cirtām, visos stilos, vienmēr.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Novērš skaisto loku pārkaršanu

Skaistas un koptas lokas, automātiski

  • Viedais loku veidotājs

  • 2x vairāk matu vienā reizē*

  • 95 % matu izturība**

  • Ieloko matus 8 sekundēs

Tas sajūt matu temperatūru

Tas sajūt matu temperatūru

Tā aktīvais digitālais sensors analizē matu temperatūru vairāk nekā 36 000*** reižu katrā ieveidošanas reizē***, nodrošinot atbilstošu karstumu ikreiz, kad ieveidojat matus.

Pielāgo loku ieveidošanas temperatūru

Pielāgo loku ieveidošanas temperatūru

Viedais mikroprocesors analizē un pielāgo gaisa temperatūru reāllaikā, lai varat iegūt skaistas cirtas bez matu pārkarsēšanas.

Īpaši rūpējas tieši par jūsu matiem

Īpaši rūpējas tieši par jūsu matiem

Mūsu unikālā sistēma saglabā 95 % no jūsu matu dabīgās izturības**, vienlaikus aizturot 3x vairāk mitruma****, lai iegūtu spēcīgus, veselīga izskata kuplus matus ar spīdumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

1010

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

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Elīna1991

10/06/2025

Latvija

Perfekts!!!!

Ideāls palīgs matu lokošanā. Es teiktu best on the market’

Plusi

Ideāls

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

30/05/2025

Latvija

Matus saudzējošs veidotājs ar SenseIQ funkciju 🩷

Pirmkārt, es mīlu šīs automātiskās ierīces ērtumu! Lokas var ieveidot kaut skatoties TV, tas ir vienkārši un droši, salīdzinot ar tipiskajām lokšķērēm, un tās ir viegli noturēt rokās, pateicoties ergonomiskajam dizainam. + WawePro piedāvā izveidot 5 veidu lokas, kas arī ir super ērts risinājums, nav jāmaina uzgaļi vai jāiegādājas vairākas ierīces. Otrkārt, ietaupīts laiks! Loku veidošana man iepriekš aizņēma vismaz uz pusi vairāk laika, kā šobrīd. Šķipsna tiek izveidota vien dažās sekundēs, un lokotājs nopīkst, lai signalizētu, ka loka ir gatava! (ar parastām lokšķērēm, es pati skaitu sekundes, un gala rezultātā jūtos nogurusi no procesa ilguma 😅) Treškārt, galvenokārt, ierīce matus saudzē! 🩷 Uz maniem matiem tiek izmantots mazāk karstuma, kas nav iespējams ar vienkāršām lokšķērēm. WawePro analizē izmantoto karstumu uz matiem, lai tos lokotu pēc iespējas saudzīgāk, to es patiesi novērtēju! Turklāt, esmu patīkami pārsteigta, ka mati neelektrizējas un nav ierastās sausuma sajūtas, kuru kādreiz likās pašsaprotama.

Plusi

Viennozīmīgi, laiks izmest veco, kas to vien dara, kā matus bojā!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

Megija

08/04/2025

Latvija

Spīdīgas lokas 10 minūtēs

Mati pēc ieveidošanas paliek gludi, spīdīgi un joprojām veselīgi, bez sausuma sajūtas. Pat šķita, ka mati ir mazāk elektrizēti un vieglāk kontrolējami nekā parasti. Ierīce ātri uzkarst un lokas izskatās ļoti dabiskas. Kā arī šī ir ideālā ierīce, lai ietaupītu laiku, jo matu ieveidošana prasa burtiski 10–15 minūtēs.

Plusi

Ļoti ātri uzkarst, bet ne no ārpuses, kas novērš apdedzināšanās risku. Lokas var izveidot 10-15 minūtēs. Ierīcei ir dažādi ieveidošanas veidi un iestatījumi, kas nozīmē, ka saņem vairākus produktus par vienu cenu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ

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Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. salīdzinājuma ar Philips HPS940

  2. 12 sekundes 170 °C temperatūrā, vidējie rezultāti pēc 3 mēnešu lietošanas

  3. 50x/sek. x vidēji 12 min ieveidošana

  4. salīdzinājumā ar Philips loku veidotāju BHB864, lai sasniegtu tādus pašus ieveidošanas rezultātus