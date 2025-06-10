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Viedais loku veidotājs
2x vairāk matu vienā reizē*
95 % matu izturība**
Ieloko matus 8 sekundēs
Tā aktīvais digitālais sensors analizē matu temperatūru vairāk nekā 36 000*** reižu katrā ieveidošanas reizē***, nodrošinot atbilstošu karstumu ikreiz, kad ieveidojat matus.
Viedais mikroprocesors analizē un pielāgo gaisa temperatūru reāllaikā, lai varat iegūt skaistas cirtas bez matu pārkarsēšanas.
Mūsu unikālā sistēma saglabā 95 % no jūsu matu dabīgās izturības**, vienlaikus aizturot 3x vairāk mitruma****, lai iegūtu spēcīgus, veselīga izskata kuplus matus ar spīdumu.
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4.8
no 5
1010
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Elīna1991
10/06/2025
Latvija
Perfekts!!!!
Ideāls palīgs matu lokošanā. Es teiktu best on the market’
Plusi
Ideāls
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
30/05/2025
Latvija
Matus saudzējošs veidotājs ar SenseIQ funkciju 🩷
Pirmkārt, es mīlu šīs automātiskās ierīces ērtumu! Lokas var ieveidot kaut skatoties TV, tas ir vienkārši un droši, salīdzinot ar tipiskajām lokšķērēm, un tās ir viegli noturēt rokās, pateicoties ergonomiskajam dizainam. + WawePro piedāvā izveidot 5 veidu lokas, kas arī ir super ērts risinājums, nav jāmaina uzgaļi vai jāiegādājas vairākas ierīces. Otrkārt, ietaupīts laiks! Loku veidošana man iepriekš aizņēma vismaz uz pusi vairāk laika, kā šobrīd. Šķipsna tiek izveidota vien dažās sekundēs, un lokotājs nopīkst, lai signalizētu, ka loka ir gatava! (ar parastām lokšķērēm, es pati skaitu sekundes, un gala rezultātā jūtos nogurusi no procesa ilguma 😅) Treškārt, galvenokārt, ierīce matus saudzē! 🩷 Uz maniem matiem tiek izmantots mazāk karstuma, kas nav iespējams ar vienkāršām lokšķērēm. WawePro analizē izmantoto karstumu uz matiem, lai tos lokotu pēc iespējas saudzīgāk, to es patiesi novērtēju! Turklāt, esmu patīkami pārsteigta, ka mati neelektrizējas un nav ierastās sausuma sajūtas, kuru kādreiz likās pašsaprotama.
Plusi
Viennozīmīgi, laiks izmest veco, kas to vien dara, kā matus bojā!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
Megija
08/04/2025
Latvija
Spīdīgas lokas 10 minūtēs
Mati pēc ieveidošanas paliek gludi, spīdīgi un joprojām veselīgi, bez sausuma sajūtas. Pat šķita, ka mati ir mazāk elektrizēti un vieglāk kontrolējami nekā parasti. Ierīce ātri uzkarst un lokas izskatās ļoti dabiskas. Kā arī šī ir ideālā ierīce, lai ietaupītu laiku, jo matu ieveidošana prasa burtiski 10–15 minūtēs.
Plusi
Ļoti ātri uzkarst, bet ne no ārpuses, kas novērš apdedzināšanās risku. Lokas var izveidot 10-15 minūtēs. Ierīcei ir dažādi ieveidošanas veidi un iestatījumi, kas nozīmē, ka saņem vairākus produktus par vienu cenu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WavePro Styler 9000 BHB968/00 Matu ieveidotājs ar SenseIQ
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
salīdzinājuma ar Philips HPS940
12 sekundes 170 °C temperatūrā, vidējie rezultāti pēc 3 mēnešu lietošanas
50x/sek. x vidēji 12 min ieveidošana
salīdzinājumā ar Philips loku veidotāju BHB864, lai sasniegtu tādus pašus ieveidošanas rezultātus