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  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem
  • Vienkāršas rūpes par matiem

EssentialCareMatu fēns

BHC010/10

4.8
| (68) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Vienkāršas rūpes par matiem
Jaunais Philips kopjošais matu fēns ir glīts, kompakts un jaudīgs. 1200 W jauda ļauj saudzīgi un ātri izžāvēt matus. Pielāgojamie kopšanas iestatījumi ir izstrādāti tā, lai tie atbilstu dažādām žāvēšanas vajadzībām un sniegtu papildu aprūpi.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Vienkāršas rūpes par matiem

  • 1200 W

  • Kompakts

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.

1200 W saudzējoša žāvēšanas jauda lieliskiem rezultātiem

1200 W saudzējoša žāvēšanas jauda lieliskiem rezultātiem

Šis 1200 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.

3 elastīgi žāvēšanas iestatījumi dažādām vajadzībām

3 elastīgi žāvēšanas iestatījumi dažādām vajadzībām

Šis kompaktais matu fēns ietver 3 iepriekš izvēlētus karstuma un gaisa plūsmas ātruma iestatījumus — žāvēšanai ar vēsu gaisu, saudzīgai un ātrai žāvēšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

68

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

01/02/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Fēns

Ērts un kompakts! Ļoti labi der gan matu gan bārdas žāvēšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Matu fēns

29/05/2025

Polska

Polska

Zadowolony klient

Świetna suszarka, która nada się na wszelkiego rodzaju wyjazdy.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Suszarka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Suszarka

12/10/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dobra relacja ceny do jakości

Mała, składana, lekka suszarka, która dobrze suszy czyli robi swoją robotę.

Plusi

Lekka, mała

Mīnusi

Trochę głośna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Suszarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Suszarka

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 