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1200 W
Kompakts
Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.
Šis 1200 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.
Šis kompaktais matu fēns ietver 3 iepriekš izvēlētus karstuma un gaisa plūsmas ātruma iestatījumus — žāvēšanai ar vēsu gaisu, saudzīgai un ātrai žāvēšanai.
4.8
no 5
68
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
ALFenko
01/02/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Fēns
Ērts un kompakts! Ļoti labi der gan matu gan bārdas žāvēšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Matu fēns
Milena Jakubowska
29/05/2025
Polska
Zadowolony klient
Świetna suszarka, która nada się na wszelkiego rodzaju wyjazdy.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Joker543
12/10/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dobra relacja ceny do jakości
Mała, składana, lekka suszarka, która dobrze suszy czyli robi swoją robotę.
Plusi
Lekka, mała
Mīnusi
Trochę głośna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare BHC010/10 Suszarka
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)