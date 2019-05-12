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Īpaši kompakts
1200 W
2 pielāgojami ātruma iestatījumi
1,8 m garš vads.
Philips EssentialCare Compact nodrošina atbilstošu gaisa plūsmu un saudzīgu žāvēšanas jaudu - rezultāti ir nevainojami katru dienu.
Viegls un ērti lietojams, un pietiekami mazs uzglabāšanai jebkurā vietā - šim matu fēnam ir pārdomāts un mūsdienīgs dizains.
4.8
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AlexandraDumitru
12/05/2019
România
Uscare rapida
Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Lylu77
07/05/2019
România
Foarte util
O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Ghiocel
07/05/2019
România
Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii
Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)