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  • Ultra Compact žāvēšanai ikdienā
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  • Ultra Compact žāvēšanai ikdienā
  • Ultra Compact žāvēšanai ikdienā
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  • Ultra Compact žāvēšanai ikdienā

Izbeigta ražošana

DryCare EssentialMatu fēns

BHD001/00

4.8
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ultra Compact žāvēšanai ikdienā
Šim matu fēnam ir ideāla žāvēšanas jauda kompaktā ierīcē, lai jūs varētu ieveidot vēlamo matu sakārtojumu jebkurā vietā
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

EssentialCare Ultra Compact

Ultra Compact žāvēšanai ikdienā

  • Īpaši kompakts

  • 1200 W

  • 2 pielāgojami ātruma iestatījumi

1,8 m garš vads nodrošina maksimālu kustības brīvību

1,8 m garš vads nodrošina maksimālu kustības brīvību

1,8 m garš vads.

1200 W saudzīgai žāvēšanai

1200 W saudzīgai žāvēšanai

Philips EssentialCare Compact nodrošina atbilstošu gaisa plūsmu un saudzīgu žāvēšanas jaudu - rezultāti ir nevainojami katru dienu.

Kompakts dizains vienkāršai glabāšanai

Kompakts dizains vienkāršai glabāšanai

Viegls un ērti lietojams, un pietiekami mazs uzglabāšanai jebkurā vietā - šim matu fēnam ir pārdomāts un mūsdienīgs dizains.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

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12/05/2019

România

România

Uscare rapida

Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

07/05/2019

România

România

Foarte util

O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

07/05/2019

România

România

Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii

Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 