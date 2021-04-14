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  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana
  • Jaudīga un saudzīga žāvēšana

Izbeigta ražošana

EssentialMatu fēns

BHD002/00

4.9
| (186) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Jaudīga un saudzīga žāvēšana
Philips Essential matu fēns sniedz jaudīgu 1600 W žāvēšanu, tajā pašā laikā ar ThermoProtect temperatūras iestatījuma palīdzību rūpējoties par jūsu matiem. Viegla lietošana, pateicoties 3 karstuma un ātruma iestatījumiem, kā arī vēsā gaisa plūsmai.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Jaudīga un saudzīga žāvēšana

  • 1600 W

  • ThermoProtect iestatījums

  • 3 karstuma un ātruma režīmi

1600 W žāvēšanas jauda

1600 W žāvēšanas jauda

Šis 1600 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu nevainojamam rezultātam katru dienu.

ThermoProtect temperatūras iestatījums

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

20 mm uzgalis koncentrētai gaisa plūsmai

20 mm uzgalis koncentrētai gaisa plūsmai

Uzgalis koncentrē gaisa plūsmu, sniedzot jums iespēju precīzi veidot un atjaunināt matu sakārtojumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

186

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

1

14/04/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Teicams produkts

Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns

29/12/2016

Latvija

Latvija

Šis ir lielisks produkts

Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns

10/08/2023

Polska

Polska

suszarka do suszenia i modelowania włosów

super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 