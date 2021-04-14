30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Jaudīga un saudzīga žāvēšana
Philips Essential matu fēns sniedz jaudīgu 1800W žāvēšanu, tajā pašā laikā ar ThermoProtect temperatūras iestatījuma palīdzību rūpējoties par jūsu matiem. Viegla lietošana, pateicoties 3 karstuma un ātruma iestatījumiem, kā arī vēsā gaisa plūsmai.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
1800 W
ThermoProtect iestatījums
3 karstuma un ātruma režīmi
Apjomu palielinošs difuzors
Šis 1800 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu nevainojamam rezultātam katru dienu.
Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Šim matu fēnam ir 3 iepriekš iestatītas ātruma/karstuma kombinācijas, lai jūs varētu ātri un viegli iegūt ideālu matu sakārtojumu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.9
no 5
186
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Cilvēks
14/04/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Teicams produkts
Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns
Anniņa
29/12/2016
Latvija
Šis ir lielisks produkts
Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns
10/08/2023
Polska
suszarka do suszenia i modelowania włosów
super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Izmantošanas datums 2021-08-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Izmantošanas datums 2021-08-10